Carmelo Rojas, empresario de la hostelería con 43 años de trayectoria, explicó en 2022 a Equipo de Investigación cómo afectaba a su negocio la subida del precio de los alimentos y de la factura de la luz.

Sus gastos fijos ascendían a 24.000 euros al mes, sin tener cocinero, ya que no puede permitírselo. Aun así, solo ha subido un euro el precio de su menú del día. "No tengo vacaciones, no tengo días libres, vivo para el negocio, para que podamos vivir las cuatro familias", explicó entonces.

En el momento de la emisión del programa solo tenía tres camareros, ya que tuvo que prescindir de otros tres para poder hacer frente a las cuentas. Según indicó, cada uno de ellos cobraba 1.400 euros por ocho horas diarias. "Hay muchos hosteleros que se aprovechan y pagan en negro. El que esté que esté y el que no que cierre y se vaya a su casa", aseveró.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2022 que laSexta ha vuelto a emitir este viernes.