"¡Ahí hay fuego!": Equipo de Investigación es testigo del juego del 'gato y el ratón' entre los 'pyroyoutubers' y la Policía

Equipo de Investigación se adentra en el operativo que la Policía ha puesto en marcha, en colaboración con agentes holandeses, para seguir el rastro de los 'pyroyoutubers', turistas aficionados a la pirotecnia extrema.

Un año después de ser detenidos por la Policía, los 'pyroyoutubers', aficionados extranjeros a la pirotecnia más extrema, se preparan para volver a las Fallas. Días antes ya se avisan en los foros de internet de que "eviten el jardín al anochecer", especialmente si llevan su mercancía, porque "hay agentes de paisano por todas partes".

Mientras la Fiscalía ha pedido penas que suman 27 años de cárcel para los cinco que fueron arrestados, ellos siguen jugando al ratón y el gato con la Policía.

Equipo de Investigación acompaña a un operativo de la Policía que cuenta con 16 agentes y tres furgones que seguirá el rastro de los 'pyroyoutubers'. Al dispositivo se unen además dos agentes de Países Bajos.

Los policías buscan a sus objetivos en los parques del centro, hasta que se ven alertados por el disparo de una bengala al aire. Les explican que no están en una "zona no habilitada para ello", mientras piden la documentación a otro de ellos por usar un tipo de petardos ilegal: "Primero que tiene que ser zona habilitada y después que la distancia mínima de seguridad con otras personas son 25 metros, así que imagínese", le explican.

Las cámaras son testigo del lanzamiento de otro potente artefacto, que acaba produciendo un incendio en una palmera. El material pirotécnico es incautado y una menor de nacionalizad neerlandesa es detenida e introducida en el furgón.

Al final del patrullaje, la Policía muestra todo el material intervenido por las diferentes unidades en una sola tarde. Artefactos de ciudadanos de Países Bajos que podrían enfrentarse a una sanción "grave" desde 600 euros hasta 3.000 euros.

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