Cristales rotos y un cráter de un metro: así quedó un barrio de Valencia tras explotar un artefacto casero de los 'pyroyoutubers'

"Sentimos un bombazo exagerado", afirma un vecino de este barrio de Valencia que el pasado 20 de marzo se vio sobresaltado por la explosión de un artefacto pirotécnico casero de extrema potencia, lanzado por los llamados 'pyroyoutubers'.

En 2025, la Policía intensifica los controles sobre los conocidos como 'pyroyoutubers', turistas de la pirotecnia que fabrican sus propios artefactos caseros de tremenda potencia, y detiene a once jóvenes extranjeros. Les acusa de tenencia ilícita de explosivos y desórdenes públicos.

En sus redes sociales aparecen imágenes de un artefacto casero de más de cuatro kilos detonado en Valencia. Quedan en libertad a la espera de juicio, pero antes de marcharse, deciden gastar el material que les queda.

Se desplazan hasta un tranquilo barrio residencial de Valencia que todavía recuerda la gran detonación del 20 de marzo del año pasado.

Equipo de Investigación pregunta a uno de los vecinos, que recuerda cómo vivió aquella deflagración: "Sentimos un bombazo exagerado", afirma mientras explica que todavía se puede ver el socavón que produjo la explosión.

Nicolás Magán, gerente de la Asociación Española de la Pirotecnia, asegura que estos 'pyroyoutubers' podrían haber llegado a utilizar "30 kilos, 50 kilos o 100 kilos", ya que "para hacer un cráter de un metro necesitas una cantidad ingente de material".

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*Puedes ver el programa completo de Equipo de Investigación 'Jugando con fuego' en atresplayer.