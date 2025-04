Las acusaciones de los vecinos del poblado de O Vao al 'príncipe de los gitanos': "Promete, pero luego no hace nada"

Noviembre de 2007. 50 personas fueron desahuciadas en el poblado chabolista de O Vao, en Galicia y siete viviendas fueron derruidas. Entre la multitud que se arremolina alrededor de las máquinas se encontraba Sinaí Giménez, como mostró Equipo de Investigación en un reportaje de 2015.

El 'príncipe gitano' vio en ese "dramático día" una "gran oportunidad" y se erigió como portavoz de los afectados. Casi 10 años más tarde, el programa se desplaza de nuevo a O Vao para saber en qué había quedado su apoyo durante esos años. Un vecino cercano a la zona advertía al cámara y al redactor de que estaban entrando en terreno peligroso.

Cuando llegaron, consiguieron entrevistar a dos personas que les afirmaron que Sinaí no era el patriarca de aquellos clanes. No lo consideraban ningún príncipe. "Él lleva los temas de las ferias y así, pero aquí manda el patriarca, él no", indicaban. "Promete y luego no hace nada", decían.

*Sinaí Giménez fue condenado a dos años y nueve meses de prisión por amenazas contra el clan de Los Zamoranos en el mercadillo de Redondela.

*El contenido al que hace referencia esta noticia corresponde a un programa de Equipo de Investigación de 2015.