Las abusivas condiciones en los contratos de alquiler: "Pago en efectivo porque no quiere pagar a Hacienda"

Alquilar una habitación en España no es fácil, tampoco hacer frente a las cláusulas cada vez más abusivas de los propietarios. Dos estudiantes cuentan a Equipo de Investigación las condiciones de sus alquileres en Madrid. Entre todo lo que han tenido que firmar se expone que las parejas de los arrendatarios no pueden entrar en los pisos; que no podrán consumir alcohol en sus habitaciones; y que el arrendador puede acceder en la vivienda cuando quiera para "el seguimiento del contrato".

"Llega a veces tarde, hay una cierta intimidación", ha aseverado uno de los jóvenes, que asegura que paga 550 euros por una habitación. Además, deben pagar la renta en efectivo: "Quiere evitar declarar sus ingresos a Hacienda".

En total, en el piso residen siete personas en condiciones que ellos mismos definen como mejorables. "Mi habitación es muy pequeña, es más como un armario que una habitación, pero al menos tiene ventana. Las paredes son muy finas y es muy ruidosa", dice uno de ellos.

"Fue lo mejor que pude conseguir", lamenta. Puedes escuchar sus relatos en el vídeo principal de esta noticia.