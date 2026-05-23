800.000 euros y ocho cuentas bancarias: la 'bocadillera' que puso en alerta a Hacienda

La Agencia Tributaria destapó una presunta red de blanqueo en un barrio marginal de Plasencia cuyos integrantes llegaron a mover 13 millones de euros. Equipo de Investigación mostró cómo algunos investigados manejaban fortunas difíciles de justificar.

Una supuesta vendedora de bocadillos que acumuló 800.000 euros y llegó a manejar ocho cuentas bancarias. Ese fue uno de los casos que más sorprendió a la Agencia Tributaria durante la investigación sobre una importante red de blanqueo de capitales en Extremadura.

Tras analizar cerca de 1.000 cuentas bancarias, la Agencia Estatal de Administración Tributaria detectó que en la trama estaban implicadas unas 130 personas, entre ellas 32 menores de edad. Según explicó en Equipo de Investigación un jefe de la AEAT en Extremadura, el entramado utilizaba las entidades bancarias como pieza clave para mover y ocultar el dinero obtenido.

"El foco principal del blanqueo son los bancos, donde ingresan las cantidades que van amasando y el dinero pasa de padres a hijos", detalló el responsable de Hacienda.

Entre todos los investigados, uno de los perfiles más llamativos fue el de una mujer que aseguraba ganarse la vida vendiendo bocadillos, pero cuyos movimientos económicos no encajaban con sus ingresos oficiales. "Comparando los ingresos de esta persona con las cantidades que maneja, son totalmente disparatadas", explicó el representante de la AEAT.

Según la investigación, la mujer declaró en 2009 unos ingresos de apenas 654 euros, aunque llegó a disponer de ocho cuentas bancarias con más de 46.000 euros.

Equipo de Investigación intentó hablar con la supuesta vendedora de bocadillos para conocer su versión, pero esta rechazó responder a las preguntas del programa y terminó agrediendo a uno de los reporteros.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016.

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