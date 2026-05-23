Piedras y amenazas contra las cámaras de Equipo de Investigación en un barrio narco de Plasencia

Pedradas, insultos y amenazas. Así fue el recibimiento a Equipo de Investigación al entrar en San Lázaro, el barrio de Plasencia donde, según la Policía, varias familias controlan el tráfico de heroína y cocaína.

Piedras, insultos y amenazas. Así fue el tenso recibimiento que sufrió Equipo de Investigación al adentrarse en el barrio marginal de San Lázaro, en Plasencia (Cáceres), durante la grabación de 'Millonarios sin blanca', un reportaje estrenado en 2016.

Acompañados por agentes de la Policía, los reporteros acceden a una de las zonas más conflictivas de la ciudad mientras las fuerzas de seguridad les advierten de que permanezcan juntos y extremen la precaución. Nada más entrar en el barrio, varios vecinos reaccionan con hostilidad y tratan de impedir las grabaciones entre gritos, amenazas y lanzamiento de piedras, como puede verse en el vídeo que acompaña esta información.

"Tú ve para donde quieras, pero a mí no me grabes", advierte uno de los residentes ante las cámaras del programa.

Los habitantes del barrio intentan evitar que se muestre la actividad de las cuatro familias que, según las investigaciones policiales, controlan el tráfico de droga en la zona, especialmente el mercado de heroína y cocaína.

La Policía Nacional y la Guardia Civil llevan años actuando en San Lázaro y realizan una media de cinco operaciones antidroga al año para combatir la actividad de estas redes criminales.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de 2016.

*Puedes ver el programa completo en atresplayer.com

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