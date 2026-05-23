Así fideliza clientes la mayor red de 'telecoca' de Madrid: dosis gratis y entregas exprés

La mayor red de 'telecoca' de Madrid había creado un auténtico sistema VIP para sus clientes: entregas de cocaína en 20 minutos y hasta dosis gratis para los consumidores más fieles. Equipo de Investigación desveló cómo operaba la organización.

La mayor red de 'telecoca' de Madrid había convertido el tráfico de cocaína en un exclusivo servicio VIP: entregas en solo 20 minutos, atención telefónica permanente y un sistema de fidelización para premiar a los mejores clientes.

La organización, desmantelada por la Policía Nacional, operaba a través de tres ‘call centers’ desde los que se coordinaban los pedidos y se movilizaba a los distribuidores por toda la capital. Equipo de Investigación se desplazó hasta el edificio donde, según los investigadores, se gestionaban las llamadas con total discreción. Sin embargo, nadie responde al llamar a la puerta.

"Tenían unos parámetros VIP. Garantizaban la calidad de la sustancia y un compromiso de entrega de 20 minutos en cualquier punto de Madrid", explica Juan Miguel Hernández, inspector jefe de la Sección de Grupos Operativos de Investigación Zonal. El precio del gramo era de 60 euros y el pago se realizaba siempre en efectivo.

La red no solo ofrecía rapidez y discreción. Según la Policía, también había desarrollado estrategias para fidelizar a sus clientes más habituales. "Cada cierto tiempo recompensaban a los mejores consumidores con dosis gratuitas", señala el inspector.

Los distribuidores actuaban siguiendo un protocolo casi idéntico para no levantar sospechas. Las entregas se realizaban en pleno centro de Madrid y el intercambio se camuflaba en un simple apretón de manos junto a un paso de cebra. En apenas unos segundos, el dinero y la cocaína cambiaban de manos sin llamar la atención.

Los investigadores estiman que cerca de 2.000 clientes compraban droga a esta organización repartida por toda la ciudad.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de marzo de 2022.

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