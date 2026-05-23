El rastro de la 'telecoca' en Madrid: 25 distribuidores y entregas organizadas por teléfono

Equipo de Investigación analiza cómo la Policía Nacional destapó en Madrid una red de venta de cocaína a domicilio organizada por teléfono, con 25 distribuidores, tres centros de llamadas y un sistema de entregas coordinadas por toda la ciudad.

En el madrileño barrio de Ventas, una escena cotidiana pasa desapercibida entre el ir y venir de peatones: una joven y un hombre se encuentran, intercambian unas palabras y se separan. A simple vista no hay nada llamativo, pero los agentes interpretan el gesto como un "pase de cocaína", tal y como recogió Equipo de Investigación en un programa de 2022.

La Policía Nacional documenta estos hechos tras varios días de vigilancias y seguimientos por distintos puntos de la ciudad. Estas observaciones marcan el inicio de una investigación dirigida por la Brigada Policial encabezada por el inspector Juan Miguel Hernández.

Según explica el propio inspector, a partir de estas primeras pesquisas se fue reconstruyendo el funcionamiento de una red organizada de distribución de droga en la capital. "Fuimos acreditando cómo la joven hacía un uso abusivo de su terminal telefónico, lo que indicaba que recibía instrucciones constantes sobre a dónde debía desplazarse para realizar las entregas", detalla.

A medida que avanzaban las investigaciones, los agentes identificaron a otros distribuidores que seguían patrones similares, lo que permitió detectar una estructura más amplia. "La organización cuenta con 25 distribuidores y está dividida en ocho zonas para repartirse la ciudad", añade el inspector.

La investigación culmina con el descubrimiento de una de las mayores redes de 'telecoca' operativas en Madrid. El sistema se activaba mediante llamadas breves y mensajes codificados, en los que se utilizaba un lenguaje en clave para coordinar las entregas.

Según el relato policial, la organización contaba con tres centros de llamadas encargados de recibir los pedidos y coordinar a los repartidores, que se encargaban finalmente de realizar la distribución de la cocaína por la ciudad.

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de marzo de 2022.

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