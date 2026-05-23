hemeroteca de 'equipo de investigación'
"Perdí a mi familia y mis negocios": el drama de un adicto a la 'telecoca' en Madrid
La mayor red de 'telecoca' de Madrid llevaba droga a domicilio en solo 20 minutos. Un empresario adicto durante 11 años revela cómo llegó a gastar hasta 400.000 euros y perdió a su familia, sus negocios y su vida.
La Policía Nacional puso el foco en la mayor red de 'telecoca' de Madrid: una organización capaz de llevar droga a cualquier punto de la capital en apenas 20 minutos, como si se tratara de un servicio de reparto a domicilio. Equipo de Investigación analizó este fenómeno en un programa emitido el pasado marzo de 2022.
En ese reportaje, un empresario de 50 años relata el infierno que vivió durante más de una década atrapado por la cocaína. "En el mundo de la cocaína me he tirado casi 11 años", reconoce, antes de calcular el enorme impacto económico de su adicción: "Me habré gastado entre 300.000 y 400.000 euros".
Casos como el suyo no son aislados. Algunos consumidores llegan a desembolsar hasta 7.000 euros al mes en servicios de ‘telecoca’.
El empresario explica que uno de los contextos más habituales para consumir era el entorno laboral: "El momento más propicio eran las comidas de trabajo. La mayoría, el 80% o el 90%, consumía".
La adicción llegó a dominar por completo su rutina diaria. Según cuenta, alcanzó a consumir "hasta cinco gramos al día".
Ahora, completamente hundido, admite las devastadoras consecuencias personales y económicas que sufrió: "Perdí a mi familia y, por supuesto, todos los negocios que tenía. He tenido problemas con Hacienda y con mil historias".
*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de Equipo de Investigación de marzo de 2022.
*Puedes ver el contenido completo en atresplayer.com
*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido