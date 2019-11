Jalis de la Serna acude a una clínica para realizarse una serie de pruebas que finalmente determinarán su grado de adicción al azúcar. En los primeros resultados el médico comprueba la densidad de los niveles de grasa que se asocia a enfermedades como la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto.

Gracias a estos análisis el reportero descubre sorprendido que es adicto al azúcar: "Yo, la verdad es que no soy consciente de tomar mucho azúcar". El médico afirma que eso mismo le "pasa a la gran mayoría de la población". El reportero se plantea dejar de tomar azúcar un mes y volver a comprobar los niveles, algo que el doctor ve complicado: "No te va a ser fácil, tu cuerpo no va a querer que quites el azúcar".

Lo bueno es que tras las pruebas, Jalis de la Serna inicia el viaje al único país que reduce el consumo de azúcar por ley.