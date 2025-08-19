Saldaña, tras la reunión de Trump con Zelenski: "Se ha ganado un tiempo valioso para calmar la espontaneidad del presidente de EEUU"

El codirector de 'El Orden Mundial' ha reaccionado a la petición que habría realizado Ucrania a EEUU y que implicaría un acuerdo para comprar armas estadounidenses financiadas por la Unión Europea.

Eduardo Saldaña ha analizado la reunión de Donald Trump con Zelenski en la Casa Blanca y la supuesta petición que Ucrania le habría hecho a Estados Unidos, solicitándoles 10 sistema de defensa Patriots para proteger sus ciudades.

Esto iría dentro de un acuerdo con EEUU de compra de armas estadounidenses financiadas por la Unión Europea.

El codirector de 'El Orden Mundial' ha indicado que la reacción de los europeos es fruto de la "sintonía" que vimos durante la reunión en Alaska entre Trump y Putin. "En Europa se levantó la bandera roja porque el recibimiento dista mucho del que vimos ayer con los socios tradicionales o con Zelenski", ha destacado.

De esta forma, ha señalado que los europeos decidieron "movilizarse" porque eran consientes de que tenían una bala para evitar que Trump "hiciese declaraciones comprando completamente el marco de Putin".

"A nivel de relaciones transatlánticas es un vasallaje, pero se ha ganado un tiempo valioso para calmar la espontaneidad e impredecibilidad de Trump en un asunto como este", ha zanjado.