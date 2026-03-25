Tesh Sidi confía en la aprobación del decreto de la vivienda: "En esta legislatura negociamos hasta el último minuto"

Los detalles "Quiero mandar un mensaje de tranquilidad, porque el Gobierno va a ser responsable y va a trabajar por el acuerdo hasta el último minuto", ha asegurado la diputada de Más Madrid en el Especial El Objetivo: Pánico energético.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto dos decretos para mitigar las repercusiones económicas de la guerra de Irán: uno sobre descuentos en gasolina ya aprobado y otro para congelar alquileres, que ha generado controversia y divisiones internas en el Gobierno de coalición. La diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, ha llamado a la calma y al compromiso, asegurando que el Gobierno trabajará por el acuerdo hasta el último momento. Aunque no hay garantías de aprobación en el Congreso, y Podemos se abstendrá, el resultado dependerá de Junts y el PP. Sid ha destacado que, de no aprobarse, se cuenta con una prórroga de 30 días.

Con la idea de frenar las consecuencias económicas de la guerra de Irán, el Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa dos decretos. Los ya aprobados descuentos en el precio de la gasolina y el que pretende congelar los alquileres para proteger a las familias inquilinas.

Pero este último decreto, el de la vivienda, ha despertado más de una polémica, un cisma dentro del Gobierno de coalición y muchos problemas para conseguir su aprobación en el Congreso de los Diputados.

Ante esto y teniendo en cuenta que este jueves puede volver a votarse, la diputada de Más Madrid, Tesh Sidi, ha lanzado un mensaje de calma, optimismo y compromiso. "Quiero mandar un mensaje de tranquilidad, porque el Gobierno va a ser responsable y va a trabajar por el acuerdo hasta el último minuto".

Tesh Sidi ha estado este miércoles en el Especial El Objetivo: Pánico energético. Allí, ha sido preguntada por las verdaderas posibilidades que existen de que el resto de partidos voten "sí" al decreto de protección de la vivienda. "En esta legislatura negociamos hasta el último minuto y espero que sí salga", ha dicho.

Por el momento, el Gobierno no tiene garantizada la aprobación de la norma. En el Congreso todavía no se da nada por hecho, pero lo que sí se sabe es que Podemos se va a abstener, dejando la decisión final en manos de Junts y del PP. "Al menos, tenemos una prórroga de 30 días". Si no sale adelante el decreto, la diputada asegura que este tiempo "se va a mantener".

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