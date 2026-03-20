Sumar asegura que el Gobierno no corrió peligro y defiende que salen fortalecidos pese al choque del plan anticrisis: "Estamos satisfechos"

Los detalles Ernest Urtasun ha explicado que hay que dar la batalla para convencer a Junts y PNV de que apoyen la prórroga de alquiler en el Congreso y ha subrayado que "la estrategia del Gobierno no puede ser autoimponerse un veto" por "las posibles dificultades parlamentarias que puede haber" en la Cámara Baja.

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha instado a la movilización social para que el decreto de medidas de vivienda presentado por Pedro Sánchez sea aprobado. A pesar de las tensiones con el PSOE, Urtasun ha afirmado que Sumar se mantiene firme en el Gobierno, destacando la importancia de dialogar para implementar medidas como la prórroga de alquileres y el control de márgenes empresariales. El Gobierno busca el apoyo de Junts y PNV para convalidar el decreto en el Congreso. El acuerdo entre PSOE y Sumar ha resultado en la aprobación de dos decretos separados, subrayando la capacidad de diálogo en el Ejecutivo.

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha hecho este viernes un llamamiento a la "movilización desde la sociedad civil" para que el decreto con medidas de vivienda que ha anunciado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salga adelante. "Necesitamos que esta medida no decaiga", ha asegurado desde el Congreso de los Diputados.

Asimismo, Urtasun ha confesado que están "muy satisfechos" y que su formación en ningún momento se planteó salir del Ejecutivo, pese al choque inédito con su socio, y ha defendido que el acuerdo sobre el plan anticrisis con el PSOE refuerza al propio Ejecutivo pese a las tensiones previas al Consejo de Ministros.

También ha explicado que hay que dar la batalla para convencer a Junts y PNV de que apoyen la prórroga de alquiler en el Congreso, que es lo que votaron cuando se hizo el decreto de respuesta a la crisis de Ucrania, y ha subrayado que "la estrategia del Gobierno no puede ser autoimponerse un veto" por "las posibles dificultades parlamentarias que puede haber" en la Cámara Baja.

"Estamos aquí para gobernar y para lograr avances y creo que hoy hemos logrado avances muy significativos (...). Ese es el papel de Sumar, estar en el Gobierno para transformar y que el Gobierno adopte una dirección de protección de derechos y de avance social", ha apostillado a la pregunta sobre si barajaron romper el Gobierno de coalición ante la discrepancia inicial con el PSOE.

Durante una comparecencia en el Congreso para valorar los acuerdos aprobados este viernes, el titular de Cultura ha reconocido que Sumar ha mantenido una posición de "firmeza", pero también de diálogo, para incluir medidas de control de márgenes empresariales de grandes compañía y la prórroga de los contratos de alquiler, que entra en vigor este sábado y durará dos años si el Congreso lo convalida. Aparte, ha explicado que se limitará las subidas al 2% del IPC para evitar efectos indeseados si escala la inflación.

"El Gobierno hoy lo que demuestra es que tiene capacidad de diálogo entre socios de coalición y que tiene capacidad de acuerdo y de dirección y de tomar decisiones en favor de la gente", ha insistido.

Urtasun ha explicado que conscientes de que la convalidación del decreto de prórroga de alquileres es que presenta más dificultades, se ha acordado que este se debate para su convalidación dentro de un mes para intentar atraer a grupos como Junts y PNV al voto afirmativo. Estas formaciones habían alertado de que no iban a aceptar que el Ejecutivo llevara a la cámara un decreto 'ómnibus'.

En su comparecencia, el titular de Cultura ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios, pero también al conjunto de la sociedad civil y a los sindicatos de inquilinos a que se movilicen para presionar a que la prórroga de contratos de alquiler sea aprobada en la Cámara Baja. "Lo que necesitamos, evidentemente, es que esta medida no decaiga en el Congreso", ha insistido.

"Lo que nosotros no estábamos dispuestos a aceptar es que el Gobierno no protegiera a los inquilinos y no diera esta batalla", ha destacado para exponer que el Gobierno tiene que "pelear los votos" para la prórroga de contratos. Al respecto, ha admitido que la negociación entre PSOE y Sumar ha sido "larga" y que eso evidentemente ha propiciado el retraso del inicio del Consejo de Ministros, dado que los primeros texto que se barajaron no recogía las medidas que para Sumar eran indispensables.

"Es lógico que se dialogue en un Gobierno de coalición, es lógico que las negociaciones se alarguen, sobre todo cuando uno de los socios es muy exigente (....) Llevamos tiempo con esta medida, la prórroga del alquiler, el PSOE conocía perfectamente nuestra posición en esta materia y, por lo tanto, a partir de aquí es lo que se ha producido es un diálogo que fortalece al Gobierno", ha insistido Urtasun.

También ha indicado que él personalmente ha estado en contacto con grupos parlamentarios, entre ellos Junts, para entablar diálogo respecto a la convalidación del decretos, sobre todo el de vivienda.

Acuerdo entre socios

Por su parte, el jefe del Ejecutivo, ha admitido que el segundo decreto negociado con Sumar no cuenta aún con mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados para convalidarlo.

Así, en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros Extraordinario, el líder socialista ha dicho que es consciente de esta dificultad parlamentaria respecto a la vivienda, si bien el Gobierno de coalición "no va a renunciar a dar una respuesta también a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía española".

De esta manera, ha asegurado que espera seguir negociando con el resto de grupos parlamentarios para poder convalidarlo en la Cámara Baja. "La vivienda es un asunto fundamental para los ciudadanos", ha indicado.

El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha terminado con acuerdo entre los dos socios de Gobierno, PSOE y Sumar, que finalmente han aprobado dos reales decretos distintos, uno para las medidas de vivienda que reclamaban los de Yolanda Díaz y otro para el resto de medidas para bajar los precios de la energía.

Tras las presiones de Sumar, que se negó a dar comienzo al Consejo y retrasó su inicio más de dos horas hasta las 11:40, los socios han acordado firmar dos reales decretos distintos. Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha apuntado a que es "muy importante" poner en valor "la capacidad de diálogo" del Gobierno y ha dicho que esta forma de hacer política es la que se lleva a cabo en Europa y en democracia.

De su lado, ha defendido que entre las dos formaciones del Gobierno progresista haya un "procedimiento de contraste, de diálogo, de debate y de acuerdo". A su vez ha recordado que, una vez que los dos partidos se han puesto de acuerdo para aprobar los dos decretos, toca hablar con el resto de formaciones políticas para lograr consensos en el Congreso, además de con los agentes sociales, la patronal y los sectores afectados por la crisis.

"Es la política del siglo XXI", ha agregado Sánchez, una política que según ha dicho "no le sienta nada mal a España". Y una forma de proceder que, a su juicio, "carga de aún mayor legitimidad" las decisiones que toma el Gobierno. A su vez ha restado importancia a la duración de la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de este viernes y ha destacado que lo relevante son las medidas que han salido aprobadas de ella.

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