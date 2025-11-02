Rosa Álvarez cree que las víctimas de la DANA harán dimitir a Mazón: "Queremos verle en prisión y que dimitan más personas"

La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA ha expresado que "tenemos un PP débil a nivel nacional que lo ha mantenido y no ha sido capaz de que dimitiera en estos 12 meses, por lo que ni dimite él ni lo hacen dimitir".

Rosa Álvarez, presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, ha afirmado en El Objetivo que "Mazón no va a dimitir y no lo van a hacer dimitir su partido", sino que van a ser los familiares de los fallecidos los que lo consigan y "todas las personas que durante un año" les han estado "apoyando" y les han "permitido tener la fuerza para salir a las calles cada mes".

"Tenemos un PP débil a nivel nacional que lo ha mantenido y no ha sido capaz de que dimitiera en estos 12 meses, por lo que ni dimite él ni lo hacen dimitir", ha expresado Álvarez, tras lo que ha manifestado que la dimisión del president de la Generalitat supondría haber ganado "la primera batalla de una guerra" y ha advertido de que "esto no ha hecho más que empezar".

"Nosotros queremos que la instrucción continúe, que el proceso judicial continúe y queremos verlo en prisión. Además, queremos que dimitan más personas", ha declarado la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA, quien ha destacado que tuvieron que ir al funeral y mostrar su "agravio, enfado e ira" para que se les "tuviera en cuenta".

"Tuvo que ser delante de todas las instituciones y de la Jefatura del Estado para que en ese momento se nos tuviera en cuenta, aunque fuera lo mismo que estamos diciendo mes tras mes. Le dijimos que no viniera, empezamos pidiéndoselo y acabamos exigiéndoselo", ha subrayado, a lo que ha apostillado que la dimisión de Mazón sería algo "mínimamente reparador, una batalla de toda una guerra".

