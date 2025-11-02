Laura Ballesteros (Levante-EMV): "La acusación pedirá que Vilaplana muestre su teléfono para comprobar el vídeo de Utiel"

Laura Ballesteros, periodista de 'Levante-EMV', avanza en El Objetivo con Ana Pastor los detalles de la inminente declaración de Maribel Vilaplana ante la jueza de Catarroja. La reportera sostiene la exclusiva de su medio y explica por qué puede resultar clave en el caso.

Laura Ballesteros, periodista de 'Levante-EMV', conecta en directo con Ana Pastor para ofrecer la última hora sobre la declaración que mañana prestará Maribel Vilaplana en el juzgado de Catarroja. Cabe recordar que el medio de Ballesteros publicó hace un día que Vilaplana mostró un vídeo de Utiel inundado a Carlos Mazón en El Ventorro, a las 17:40 horas.

"Nosotros mantenemos esa información y que además es relevante porque lo que demuestra es que en realidad (a Carlos Mazón) le importaba bien poco lo que sucedía en Utiel, donde cabe recordar que a esa hora y en ese momento ya había seis personas desaparecidas que después se confirmó que eran los seis fallecidos de Utiel", comenta Laura Ballesteros.

Asimismo, informa a Ana Pastor de que es muy probable que la acusación solicite a la jueza que pida a Maribel Vilaplana su teléfono móvil para comprobar si existe o no el vídeo y si efectivamente se lo mostró al presidente valenciano.

"Las acusaciones lo que van a hacer es preguntar a Maribel por ese mensaje, y tal vez, si quiere, porque eso solo puede hacerse voluntariamente, le van a requerir a la jueza que le pida que exhiba su teléfono para que la letrada de la Administración de Justicia pueda constatar que ese mensaje con esas imágenes escalofriantes de Utiel llegó a su móvil y que ella era consciente", informa la periodista de Levante-EMV.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.