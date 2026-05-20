Ahora

DIRECTO

Última hora de la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero

Zapatero, imputado

Gabi Sanz, sobre la imputación de Zapatero: "Representar un papel en la historia de España no obsta para pedir limpieza en el comportamiento privado"

El periodista ha comparado el shock por la imputación de Zapatero con el que el hubo con el rey emérito y señala que "en esto tenemos que ser justos como periodistas y abstraernos de la sentimentalidad".

gabi_comportamientoprivado

El periodista Gabi Sanz, de Vozpópuli, ha analizado la noche de este martes en El Objetivo la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ante lo que ha asegurado que "el Gobierno está en una tesitura complicadísima".

"Por un lado, tiene el shock afectivo de haberse enterado, vamos a decir así", de la imputación "de quien ellos consideran una persona clave en la reciente historia de España, y lo es", ha señalado. "José Rodríguez Zapatero está en la historia de España por aprobar leyes como el matrimonio homosexual, por aprobar cosas menos importantes como la Unidad Militar de Emergencias, por haber hecho una ley de dependencia, por la Ley de Memoria Histórica", ha recordado.

Sin embargo, ha apuntado que cree que "en esto tenemos que ser justos como periodistas y abstraernos de la sentimentalidad". "Hace no tanto tiempo hemos tenido el ejemplo en España de un shock todavía más grande, que es ver al hombre que trajo la democracia, o por lo menos que la encardinó, que se llama Juan Carlos I. Un señor que paró el golpe de Estado y que en su conducta privada era absolutamente reprobable", ha manifestado.

"El señor que era el jefe de la Hacienda Pública de España, el que decía aquello de 'la justicia es igual para todos', pues tiene una conducta reprobable", ha agregado.

Tras esto, ha destacado que, con esto, quiere decir que "ojalá no se repita la misma situación". "Ojalá todo esto que se está contando en el auto del juez Calama sobre indicios, de momento, del expresidente Zapatero se quede en eso, meros indicios y sea archivado. Pero si no, tendremos que optar por decir que el hecho de que tú hayas representado un papel en la historia de España, que seas importante como lo es el rey Juan Carlos, como lo es el expresidente Zapatero, no obsta para pedir limpieza en el comportamiento privado".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El juez señala la "intervención directa" de Zapatero "en operaciones internacionales de alto valor económico" como el petróleo y "oro"
  2. Zapatero defiende su inocencia: "Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directa ni indirecta, ni en España ni fuera"
  3. Vilaplana se niega a responder sobre su comida con Mazón en la DANA: "Ya sé cuándo mi nombre sale para contar algo o taparlo"
  4. Las claves de la detención a Jonathan Andic por su presunta relación con la muerte de su padre, el fundador de Mango
  5. Trump advierte con retomar los ataques en los próximos días mientras los ayatolás le acusan de presentar "amenazas" como "oportunidades de paz"
  6. Detienen a un hombre por matar a su expareja a cuchilladas y en plena calle en Figueres (Girona)