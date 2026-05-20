Gabi Sanz, sobre la imputación de Zapatero: "Representar un papel en la historia de España no obsta para pedir limpieza en el comportamiento privado"

El periodista ha comparado el shock por la imputación de Zapatero con el que el hubo con el rey emérito y señala que "en esto tenemos que ser justos como periodistas y abstraernos de la sentimentalidad".

El periodista Gabi Sanz, de Vozpópuli, ha analizado la noche de este martes en El Objetivo la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ante lo que ha asegurado que "el Gobierno está en una tesitura complicadísima".

"Por un lado, tiene el shock afectivo de haberse enterado, vamos a decir así", de la imputación "de quien ellos consideran una persona clave en la reciente historia de España, y lo es", ha señalado. "José Rodríguez Zapatero está en la historia de España por aprobar leyes como el matrimonio homosexual, por aprobar cosas menos importantes como la Unidad Militar de Emergencias, por haber hecho una ley de dependencia, por la Ley de Memoria Histórica", ha recordado.

Sin embargo, ha apuntado que cree que "en esto tenemos que ser justos como periodistas y abstraernos de la sentimentalidad". "Hace no tanto tiempo hemos tenido el ejemplo en España de un shock todavía más grande, que es ver al hombre que trajo la democracia, o por lo menos que la encardinó, que se llama Juan Carlos I. Un señor que paró el golpe de Estado y que en su conducta privada era absolutamente reprobable", ha manifestado.

"El señor que era el jefe de la Hacienda Pública de España, el que decía aquello de 'la justicia es igual para todos', pues tiene una conducta reprobable", ha agregado.

Tras esto, ha destacado que, con esto, quiere decir que "ojalá no se repita la misma situación". "Ojalá todo esto que se está contando en el auto del juez Calama sobre indicios, de momento, del expresidente Zapatero se quede en eso, meros indicios y sea archivado. Pero si no, tendremos que optar por decir que el hecho de que tú hayas representado un papel en la historia de España, que seas importante como lo es el rey Juan Carlos, como lo es el expresidente Zapatero, no obsta para pedir limpieza en el comportamiento privado".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido