El actual Ayuntamiento de Madrid suspendió el concierto de Luis Pastor junto a su hijo. Este sábado, Almeida ha defendido que "no es censura", sino que habla de "aquelarre".

Luis Pastor ha respondido de forma irónica a estas declaraciones, afirmando que "sí que hay un aquelarre, con con todo lleno de brujas volando con escobas; es una conspiración". Para Pastor, lo que en realidad es su concierto es "una fiesta popular, es la democracia, la ciudadanía que responde a eso que se llama censura o prohibición contra la libertad de expresión".

El cantautor ha defendido que "da igual quién mande en los ayuntamientos" porque "el arte, la poesía y la música están por encima de las ideologías". "Nuestra música es salud. Yo soy un arte que sana. Mi poesía y mi música cura al alma, los espíritus", ha expresado, añadiendo: "Si esto es un aquelarre, podrían haberse pasado por aquí a ver el aquelarre tan bonito de ciudadanía tranquila escuchando la música y poesía y con la generosidad de todos aquellos que han sabido solidarizarse con nosotros".

Asimismo, ha hablado sobre la reunión que ha mantenido con la delegada de Cultura, Andrea Levy. "Me ha dicho que las puertas del Ayuntamiento están abiertas para los cantautores y para mí, pero es una contradicción. Y no me ha dado una explicación de por qué mi hijo y yo hemos sido retirados del cartel de las fiestas de Aravaca, que estaban firmadas y aprobadas por todo el colectivo vecinal y los grupos políticos, incluido el PP en la oposición", ha criticado.

Luis Pastor les ha tachado de "mentirosos", argumentado que "dicen que ese contrato estaba abierto a otros artistas y es mentira". "El contrato está firmando con una empresa que salen a concurso y esa empresa al día siguiente ha ingresado la mitad del caché a mi hijo y a mí para no tener problemas. Evidentemente, yo no voy a denunciar a esa empresa y al ayuntamiento no le puedo denunciar porque con ellos no he firmado nada, pero han atentado contra el derecho al trabajo de cualquier artista", ha declarado Pastor.

"Yo sé que yo (y no mi hijo) sí tengo una historia, una vida, problemas a lo largo de mi vida y soy consecuente con ello. Si a mí no me quiere contratar ningún ayuntamiento del PP están en su derecho, lo que no están en su derecho es en señalarme y sacarme de unas fiestas que estaban programadas hacía seis meses", ha denunciado Luis Pastor.