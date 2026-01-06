Marc Márquez y la necesidad de sentir la presión en cada carrera: "Llevaba 150 puntos de ventaja y me seguía poniendo igual de nervioso"

El '93' ha asegurado que sigue sintiendo un "cosquilleo" en cada carrera por los nervios, algo que considera necesario porque significa esa "presión que necesitas".

Aunque sea nueve veces campeón del mundo y un experimentado piloto, Marc Márquez sigue poniéndose nervioso antes de una carrera. Pero lejos de suponerle un problema, considera que es algo bueno para salir concentrado.

"Siempre siento el cosquilleo. Este año llevaba 150 puntos de ventaja, que es una barbaridad, y me seguía poniendo igual nervioso antes de la carrera porque es bueno. Los nervios es esa tensión que necesitas y a mí me gusta la presión. Si no estás presionado, entro en modo aburrimiento, relax y ahí es donde cometo el error", explica.

Lo que sí ha comenzado a notar es las dificultades para dormir durante el fin de semana, algo que no le pasaba antes: "Cuesta dormir y eso lo he notado con la edad. A los 20 años me desmayaba en la cama y dormía".

"Ahora me cuesta más porque la cabeza va rápido. Estás visualizando en esa curva vigila, no me puedo caer aquí, el otro me va a atacar aquí. Estás todo el rato dando vueltas", añade.

Algo que el '93' considera que "no es bueno": "Yo siempre digo que no es bueno estar dando vueltas a la cabeza 12 horas antes de cuando va a pasar algo. Tienes que empezar dos horas antes porque si no es imposible mantener la concentración. No dormir es letal, pero del cansancio de todo el día acabas durmiendo".

*Ya está disponible el especial de El Objetivo de Ana Pastor con Marc Márquez en Atresplayer aquí.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.