"Año a año"
¿Cuándo se va a retirar Marc Márquez? "Lo más difícil para un deportista es saber cuándo y cómo hacerlo"
El nueve veces campeón del mundo todavía no se pone una fecha para la retirada, pero sí tiene claro que cuando pare será más por el cuerpo que por su cabeza.
Marc Márquez ha conseguido volver a lo más alto de MotoGP en este 2025. Tras cinco temporadas lejos del laurel del éxito y cuatro de ellas marcadas por las lesiones y las operaciones, el '93' ha vuelto a dejar su nombre en la torre de los campeones.
Con el objetivo de volver a ser competitivo cumplido, muchos ven muy cerca una retirada del piloto de Ducati. Con contrato hasta 2026, el mayor de los Márquez Alentà no se pone fecha fija para colgar el casco, pero no lo ve muy cerca.
"No creo. Para mí, lo más difícil de un deportista es saber cuándo y cómo retirarse. Si alargar más el chicle o no. Si hay pasión y mientras el cuerpo me lo respete... Yo sé que me voy a retirar antes por el cuerpo que mentalmente", afirma.
Para Márquez, serán las lesiones y cómo responda su cuerpo lo que dictaminará el final de su trayectoria deportiva: "Normalmente es al revés, mentalmente acabas y, si trabajas, el cuerpo seguiría, pero estamos en un deporte en que las lesiones no me han respetado mucho esta última parte, pero por todo lo que me he arriesgado me han respetado".
"Entonces tengo que entender año a año cómo va mi cuerpo. Mentalmente se va como un cohete, ahí hay gasolina, pero entender cómo y cuándo hacerlo".
