La madre los Márquez señala en qué se parecen más Marc y Álex: "Que son unos cachondos"

Roser Alentà, madre de los hermanos Márquez, ha confesado a Ana Pastor que en lo que más se parecen ambos es en su sentido del humor.

Roser Alentá, madre de los hermanos Márquez, sigue sin acostumbrarse al éxito deportivo de sus hijos. Como ha explicado a Ana Pastor durante la celebración del campeonato y subcampeonato de MotoGP en Cervera, cada festejo es diferente al anterior.

"No me acostumbro, cada vez es diferente. Lo que siento es un orgullo de tener aquí a los dos. Esto es un sueño y como madre orgullosa porque hacen su pasión. Están satisfechos, contentos y que disfruten el momento", afirma.

Ahora bien, eso no le evita que lo pase mal durante las carreras. Roser no suele viajar a los Grandes Premios y prefiere ver desde casa el desempeño de sus hijos: "Yo sufro la más grande. Me encierro en casa, en la tele y yo sola".

Y, al ser preguntada sobre en qué se parecen más sus dos hijos, no tiene ninguna duda. "Que son unos cachondos, siempre tienen la gracia y la guasa. Les digo algo y me toman el pelo. Pero luego les castigo", comenta entre risas.

Igualmente, también tiene claro en qué se diferencian más entre sí: "Marc lo tiene todo muy calculado incluso mentalmente, pero el otro es más 'vamos para aquí, para allá'".

