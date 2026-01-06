La madre los Márquez desvela cómo eran sus hijos de pequeños: "Siempre estaba castigando a Marc porque me despertaba a Álex"

Roser Alentà ha comentado con Ana Pastor las travesuras que hacían sus hijos, aunque reconoce que Marc era más "bicho" que Álex.

¿Cómo eran los hermanos Márquez de pequeños? Esa es una pregunta que ha resuelto su madre, Roser Alentà, junto con Ana Pastor, en El Objetivo.

Aunque antes de responder a la cuestión, los dos interrumpieron para despedirse de su progenitora. Al enterarse de que estaba hablando de ellos, Marc afirma entre risas que "del pequeño habla mejor siempre".

Tras despedirse de ellos, confiesa que los dos eran traviesos, pero uno más que el otro: "Marc más que Álex. No le dejaba dormir por las noches. Yo siempre estaba castigando a Marc porque me despertaba al pequeño. Y el pequeño comía y dormía y Marc no".

Sin embargo, ahora forman un equipo que se entiende a la perfección, como asegura Roser: "Los dos en una mirada se entienden. Uno pone la cabeza y el otro el movimiento".

*Ya está disponible el especial de El Objetivo de Ana Pastor con Marc Márquez en Atresplayer aquí.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.