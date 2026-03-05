Josep Borrell defiende que "lo importante es lo que hacen y dicen las instituciones europeas": "Alguien se lo tendría que explicar a Trump de una vez por todas"

¿Por qué es importante? El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores ha remarcado que "España no tiene aranceles, los tiene la Unión Europea".

El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha señalado después de que el presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, cargara este martes contra España por su postura en la guerra contra Irán que "alguien tendría que explicarle a Trump cómo son algunas cosas que parece no querer entender".

Trump amenazó este martes a España con "cortar el comercio" tras afirmar que ha sido "un socio terrible" de la OTAN", y lo hizo sentado junto al canciller alemán, Friedrich Merz, quien se quedó callado, aunque Alemania ha intentado después modificar su posición, según ha apuntado este miércoles Ana Pastor en el especial de El Objetivo por la guerra desatada el sábado después de que EEUU e Israel lanzaran una operación militar contra Irán.

"Primero, Alemania es Alemania, no es la Unión Europea, y lo que haya dicho el canciller Merz le corresponde a él justificarlo delante de sus electores", ha señalado en primer Borrell, quien ha remarcado que "lo importante es lo que hacen y dicen las instituciones europeas".

"No he oído a Von der Leyen pero sí he oído a Costa, que es el presidente del Consejo, al que le corresponde decir algo, y se ha mostrado absolutamente a favor, dispuesto a hacer respetar la ley". Así, ha insistido en que "no es nada más que hacer respetar la ley". "No se puede decir le voy a poner un arancel a España. España no tiene aranceles, los tiene la Unión Europea. Alguien se lo tendría que explicar a Trump de una vez por todas".

A continuación, Borrell ha afirmado que tuvo una vez la ocasión de hablar con Trump cuando era ministro de Asuntos Exteriores. "Tuve ocasión de estar en la Casa Blanca acompañando a su majestad el rey en visita de estado. Y como era una conversación en la que estaba el rey, no le puedo contar lo que pasó. Pero alguien tendría que explicarle a Trump cómo son algunas cosas que parece no entender o no querer entender".

Así, ha asegurado que en la distancia corta Trump "es como es. Parece exactamente como parece que es". Y cuando Pastor ha señalado que "la legalidad internacional es evidente que se la salta", lo ha confirmado.

