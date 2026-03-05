Pablo Morán explica que en las calles de Irán se percibe "un intento de demostración de fuerza para intentar mostrar que el régimen sigue en pie"

El periodista ha apuntado que "seguramente sea por eso, porque ahora mismo el régimen está intentando demostrar lo contrario a la realidad, que es que sigue en pie a pesar de todo, a pesar de la caída de su líder y de buena parte de su cúpula".

Pablo Morán, jefe de internacional de la 'Cadena SER', ha explicado que en las calles de Irán ha percibido "un intento de demostración de fuerza precisamente para intentar demostrar que el régimen seguía en pie". Así lo ha dicho en el especial de El Objetivo por la guerra desatada el sábado después de que EEUU e Israel lanzaran una operación militar contra Irán.

"Al final siguen siendo millones, quizás, los fieles con los que sigue contando el régimen, los simpatizantes, y miles de ellos han salido a la calle estos días y se han visto en las principales ciudades grandes concentraciones de duelo en memoria de Alí Jamenei y en apoyo al régimen", ha señalado.

"Eso es lo que se ha percibido. Y eso es lo que te transmiten esos fieles: que no, que el régimen no ha caído, que el régimen sigue y que ellos se están lamentando y pidiendo venganza por la muerte de su líder, pero que eso sigue en pie", ha agregado.

