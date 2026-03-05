La duración de la guerra, el estrecho de Ormuz y las instalaciones petrolíferas y gasísticas: las tres variables de las que depende la economía

El economista ha señalado en el especial de El Objetivo tras cinco días de guerra en Irán que, "a pesar de todos los pesares, las bolsas para arriba, para arriba, para arriba, lo cual es un motivo de peligro más que un motivo de satisfacción".

Gonzalo Bernardos ha explicado en el especial de El Objetivo por la guerra en Irán las consecuencias económicas ante la escalada bélica en Oriente Medio. Así ha remarcado que, desde que Donald Trump ha comenzado su segundo mandato como presidente de Estados Unidos (EEUU), "la economía entra en una nueva era, la era de la incertidumbre".

"No sabemos lo que hará ni cuándo cambiará de opinión. Por lo tanto, a partir de aquí es muy difícil hacer previsiones", ha dicho. Además, ha agregado que, "a pesar de todos los pesares, las bolsas para arriba, para arriba, para arriba, lo cual es un motivo de peligro más que un motivo de satisfacción", ha afirmado el economista.

Así, ha destacado que lo ocurra económicamente "depende de tres variables: cuánto dure la guerra, si estará o no estará cerrado el estrecho de Ormuz y cuántas instalaciones petrolíferas y gasísticas desaparezcan del Golfo Pérsico". Pero, como ha apuntado Ana Pastor, no hay respuesta por ahora a ninguna de estas cuestiones.

"Respecto a lo que nos puede pasar, tenemos un ejemplo que es la guerra Ucrania-Rusia. La inflación nos llegó al 10,8%, los trabajadores perdieron mucho poder adquisitivo, los intereses subieron del cero al cuatro y medio en 15 meses. Y, lo que fue absolutamente algo inaudito, es que a pesar de todo esto, España en 2023 creció el dos y medio y se crearon 700.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, si repitiéramos, y si la guerra fuera larga, en el 2027 pues no estaría mal", ha señalado Bernardos.

