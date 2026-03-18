Javier Solana admite preocupación ante la "dramática situación" EEUU-Europa y apunta a Israel: "Trump está 'sometido' a la estrategia de Netanyahu"

Entre líneas El ex secretario general de la OTAN considera que "el encuentro entre un presidente de EEUU nuevo, diferente, y un primer ministro de Israel tan dramático y malo como Netanyahu, es difícil de soportar".

Javier Solana, ex secretario general de la OTAN, expresó su preocupación por la relación actual entre Estados Unidos y la OTAN, destacando que las acciones de Donald Trump en Oriente Medio han afectado negativamente a la Alianza. Solana criticó la influencia del primer ministro israelí, Netanyahu, en Trump, calificando esta relación como difícil de soportar y advirtiendo sobre el deseo de Netanyahu de dominar Oriente Medio. A pesar de las tensiones, Solana defendió la importancia de la OTAN y la diplomacia, resaltando su experiencia en las negociaciones nucleares con Irán. Subrayó la necesidad de resolver conflictos mediante el diálogo, rechazando la guerra como solución.

El ex secretario general de la OTAN español, Javier Solana, ha admitido este miércoles estar "muy preocupado y muy triste" ante la relación actual de Estados Unidos con el resto de aliados de la OTAN y las acciones que está llevando a cabo el presidente Donald Trump en Oriente Medio.

Solana ha considerado que los ataques de Trump contra la OTAN han hecho que la Alianza "salte un poco por los aires". "No esperaba vivir una situación como esta, tan dramática, entre los europeos y los estadounidenses", ha expresado en una entrevista en El Objetivo, apuntando que "el presidente de EEUU no hace mucho para que se arregle", ya que "cada vez está más inclinado a soportar a Netanyahu".

A pesar de todo, el también ex alto representante de la Unión Europea ha valorado que "no creo que tengamos que alejarnos de la OTAN".

Para Solana, gran parte de las últimas maniobras de Trump se explican por la influencia del primer ministro israelí, una relación que ha valorado como "difícil de soportar". "Sin ninguna duda, Netanyahu está jugando un papel muy importante. Ese encuentro entre un presidente de EEUU nuevo, diferente, y un primer ministro de Israel tan dramático y malo como Netanyahu, es difícil de soportar", ha espetado.

En este sentido, ha indicado que "el objetivo real de Netanyahu es dominar el Oriente Medio, ser el país hegemónico". Por eso, "el posicionamiento de un presidente de Estados Unidos tan sometido, entre comillas, al planteamiento estratégico de Netanyahu me parece preocupante".

Solana, que también fue ministro de Asuntos Exteriores entre 1992 y 1995, participó en las negociaciones con Irán que derivaron posteriormente en la firma de tratados sobre la proliferación nuclear, algunos de los cuales Trump rompió al llegar a la Casa Blanca.

Revindica el papel de la diplomacia

El diplomático español ha contado que en 2004 o 2005 conoció a Alí Lariyani, secretario del Consejo de Seguridad Nacional de Irán asesinado este miércoles por los ataques de EEUU e Israel. Solana negoció con él hasta 2009 y ha explicado que "hicimos cosas muy importantes, que luego culminaron con un acuerdo importantísimo".

"Empecé con Lariyani y después se sumó la UE, luego EEUU, todavía con el presidente Bush, y después Rusia y China. Acabé representando el 'P5' más Alemania y la Unión Europea, y se llegó a un acuerdo. Yo no porque terminó mi mandato, pero mis sucesoras lo hicieron", ha relatado.

Por eso, ante la argumentación de Trump de que Irán había mentido sobre su desarrollo de armamento nuclear, Solana ha defendido la vía diplomática. Ha explicado que creer que te mienten al firmar un acuerdo "es una posición que cualquiera la puede tener".

No obstante, ha apuntado que "en la vida diplomática hay que saber que a lo mejor no te están diciendo toda la verdad, pero que alguna parte de verdad hay en la negociación, no hay duda". "La mayor parte de la negociación es seria", ha subrayado.

Así, ha insistido en que los europeos "no queremos ir a la guerra ni resolver los problemas mediante la guerra" por lo que "hay que abrir los caminos de la paz, de hablar, hablar y hablar. Tratar de contener los problemas en una vía que pueda ser positiva".

Solana ha reconocido que "a veces no se pueden resolver los problemas mediante la negociación, pero hay que intentarlo hasta el final". "Lo que no se puede es empezar como han empezado en este momento, con una guerra ilegal y sin un claro objetivo. No hay una forma de negociar en ese marco, es imposible", ha sentenciado el diplomático.

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