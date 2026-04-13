Sánchez aboga por reforzar los lazos entre España y China para mejorar la balanza comercial en su primer viaje oficial al país asiático

Los detalles El presidente ha destacado las virtudes de España para la promoción de proyectos de cooperación y ha pedido más apertura a China.

Pedro Sánchez ha iniciado su visita oficial a China, centrada en dos objetivos principales: promover la mediación china en Oriente Medio y reforzar las relaciones comerciales. En su primera jornada, visitó la Universidad de Tsinghua y destacó la necesidad de que China contribuya a la paz en la región, mencionando conflictos en Líbano e Irán. En el ámbito comercial, Sánchez subrayó el desequilibrio en la balanza comercial, favorable a China por 42.000 millones de euros, y abogó por una apertura china para evitar restricciones europeas. Además, se reunió con el presidente de Xiaomi, Lei Jun, destacando a España como un hub europeo para proyectos tecnológicos. Finalizó su día en la Academia China de las Ciencias, donde recibió una cátedra honoraria y reafirmó la colaboración entre ambos países.

Pedro Sánchez ha desarrollado este lunes su agenda oficial en China pidiendo que el país asiático medie por la paz en Oriente Medio y abogando por reforzar el comercio. Unos mensajes con los que ha preparado el terreno para su esperado encuentro con Xi Jinping el martes y en el que espera postularse como principal aliado de Pekín en la Unión Europea.

Es la cuarta visita del presidente del Gobierno al país asiático, pero esta vez es distinto: se trata de su primer viaje oficial, lo que implica un trato distinto. Ha podido ir acompañado de Begoña Gómez y, además, disfrutará de un banquete en vez de un almuerzo de trabajo.

Aunque llegó el sábado, este lunes ha empezado la visita oficial y su primera parada del día ha sido la Universidad de Tsinghua, la más importante de Pekín, donde ha saludado en chino. "Dàjiā hǎo ("Saludos a todos")", ha afirmado.

En esta jornada, ha aprovechado para pedir a China que medie en Oriente Medio, un asunto que tratará con el presidente Xi. "Creo que China puede hacer más. Por ejemplo, exigiendo, como está haciendo, que el derecho internacional se cumpla y que cesen los conflictos de Líbano, en Irán", ha expresado.

Refuerzo comercial

En materia comercial, ha buscado reforzar las relaciones entre los estados y ha asegurado que "necesitamos que China se abra para que Europa no tenga que cerrarse, que nos ayude a corregir el actual déficit comercial que tenemos con ella".

"Para que ese desarrollo sea estable, sostenible, sano, el orden multipolar necesitará una economía más horizontal y más justa. La Unión Europea está haciendo su parte. Necesitamos que China haga lo mismo", ha incidido.

El presidente ha subrayado que el déficit actual "no es equilibrado", ya que la balanza comercial es favorable a China en 42.000 millones. Según el informe de Comercio Exterior del Ministerio de Economía, España exporta menos de 8.000 millones, mientras que importa más de 50.000 millones.

Sánchez busca cambiar esta situación con acuerdos en el país asiático y un ejemplo de esa búsqueda de negocio ha sido su visita a Xiaomi. Se ha reunido con el presidente de la tecnológica, Lei Jun, y ha disfrutado de una exhibición de sus productos más innovadores desde móviles a coches.

Durante su reunión, ha puesto a España de ejemplo como "el mejor ecosistema industrial y logístico" para proyectos de cooperación y como 'hub' europeo de infraestructuras digitales, centros de datos y proyectos sobre inteligencia artificial (IA).

Asimismo, ha puesto en valor "capacidades tecnológicas, el talento y la fiabilidad del tejido industrial español", de cara a explorar nuevas colaboraciones con Xiaomi.

La siguiente parada ha sido la Academia China de las Ciencias, donde ha recibido una cátedra honoraria y donde ha reiterado su mensaje de colaboración: "España y China seguirán trabajando codo con codo", ha expresado.

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