Orbán reconoce su "doloroso" resultado: "Ha dejado claro que no nos otorgado la responsabilidad de gobernar"

Los detalles El ultraderechista húngaro ha perdido rotundamente los comicios cosechando 55 de los 199 asientos del Parlamento y pone así fin a sus 16 años de mandato.

Viktor Orbán ya no será el primer ministro de Hungría tras su contundente derrota en las elecciones frente a Péter Magyar. El partido de Orbán, Fidesz, solo obtuvo un poco más de un tercio de los votos de Tisza y 55 de los 199 escaños del Parlamento húngaro. A pesar de que el escrutinio no había concluido, Orbán reconoció públicamente su "dolorosa" derrota y felicitó a Magyar por su victoria. Desde Budapest, el líder ultraderechista afirmó que su partido servirá al país como oposición y enfatizó la importancia de "fortalecer las comunidades" y no rendirse tras la derrota.

Viktor Orbán no será más el primer ministro de Hungría. El ultraderechista ha caído rotundamente en las elecciones celebradas este domingo en su país ante Péter Magyar con un resultado tan abultado que solo ha podido reconocer que ha sido una derrota "dolorosa".

Su partido, Fidesz, apenas ha conseguido un poco más de un tercio de los votos de Tisza y solo ha podido cosechar 55 representantes de los 199 de los que se compone el Parlamento húngaro. A pesar de que todavía faltaba gran parte del escrutinio, el hasta ahora presidente húngaro ha salido ante sus seguidores para reconocer su "dolorosa" derrota: "Para nosotros el resultado es doloroso, pero ha dejado claro que no nos otorgado la responsabilidad de gobernar".

Lo ha hecho en una declaración desde la sede de su formación y ante sus seguidores en un escenario en el que también ha explicado que ha llamado a Magyar para felicitarle por su victoria en los comicios.

"Nunca habíamos trabajado tanto en una campaña electoral. Y así lo parece, pues logramos reunir a dos millones y medio de votantes. Desconocemos qué significa el resultado de las elecciones de esta noche para el destino de nuestro país y nuestra nación, y cuál es su significado más profundo o trascendental; solo el tiempo lo dirá. Pero sea cual sea el resultado, nosotros, como oposición, serviremos a nuestro país y a la nación húngara", ha añadido Orbán desde Budapest.

Para el ultraderechista, su labor ahora es "fortalecer nuestras comunidades" y "no rendirse" a pesar de la derrota: "Los días que tenemos por delante aún se centran en curar las heridas, pero luego el trabajo volverá a empezar. Y en este trabajo cuento con todos, con todos ustedes, con nuestros dos millones y medio votantes".

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