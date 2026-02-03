Especial El Objetivo: 'Tras los pasos de los matones de Trump’, este miércoles en laSexta con Ana Pastor desde EEUU

Los detallesAna Pastor y el equipo de El Objetivo se desplazan este miércoles hasta Minneapolis, la ciudad de EEUU en la que fue asesinado Alex Pretti a manos de dos agentes del ICE para hablar, en directo, de "los matones de Donald Trump".

El Objetivo se traslada este miércoles a Minneapolis, hasta el punto exacto en el que fue asesinado Alex Pretti, para ofrecer una edición especial en directo con Ana Pastor que analizará en profundidad los hechos que están sacudiendo Estados Unidos.

Esta ciudad de Minnestota se ha convertido en el epicentro de la resistencia contra el ICE y también en un símbolo de lucha por la justicia tras el asesinato del enfermero de cuidados intensivos que fue abatido por agentes federales durante una operación antiinmigración en el corazón de la ciudad. La muerte de Pretti, ha generado indignación y movilizaciones masivas que continúan extendiéndose por todo el país.

Desde este lugar, la periodista Ana Pastor y el equipo de El Objetivo contarán la cruda realidad de todo lo que está ocurriendo y reflejarán también el movimiento de resistencia contra la violencia y los matones de Donald Trump desplegados en las calles.

Especial El Objetivo, con Ana Pastor. En directo, desde EEUU, tras los pasos de los 'matones de Trump'. Este miércoles, a las 23:00 h en laSexta.

