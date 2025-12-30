Este domingo, especial de El Objetivo: Ana Pastor entrevista al campeón del Mundo Marc Márquez en laSexta

Ahora

Ana Pastor entrevista al nueve veces campeón del Mundo de motociclismo el domingo, a las 21:35 horas, en laSexta. La periodista ha pasado unos días en Cervera, el pueblo del motorista, y ha podido charlar en profundidad con él sobre diversos temas.

El próximo domingo 4 de enero, a partir de las 21:35 horas en laSexta, Ana Pastor entrevista a Marc Márquez, campeón del Mundo, en una edición especial de El Objetivo.

El programa de Ana Pastor vuelve tras haber pasado unos días con el piloto en su pueblo, Cervera (Lleida), charlando sobre cuestiones como su regreso a la competición, la gestión del dolor, la salud mental, la influencia de sus abuelos, el pago de impuestos, su infancia o la paternidad.

Asimismo, Pastor también ha conversado con familiares y amigos cercanos al nueve veces campeón del Mundo de Motociclismo (siete en la categoría de Moto GP): desde sus padres (Juliá y Roser) a su hermano Álex, que ahora le disputa el título en la misma competición. Unas conversaciones que suponen un recorrido emocionante con quienes han ayudado a Márquez a llegar a lo más alto en el deporte.

Esta edición especial de El Objetivo de Ana Pastor podrá seguirse también a través atresplayer

El Objetivo de Ana Pastor cerró la pasada temporada con una media de 6,5 %, subiendo y logrando su máximo con sus entregas especiales. Además, batió sus mejores marcas desde que se emiten en formato especiales, consiguiendo un seguimiento con una media de más de 3 millones de espectadores únicos y cerca de 600.000 seguidores, alcanzando un 7,5 % en target comercial.

Además, sus emisiones más seguidas en 2025 han correspondido al especial sobre Carlos Mazón (870.000 espectadores y 7 %) y a la entrevista a Richard Gere (855.000 y 6,8 %).

