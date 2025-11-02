El momento en el que Ana Pastor recibe en directo un mensaje de un dirigente del PP sobre la comparecencia de Mazón: "Pregunta si sabemos la hora"

La periodista ha sido contactada por un dirigente "no menor" 'popular' para saber si ella conocía cuándo iba a comparecer Mazón este lunes para dar a conocer el resultado de su reflexión.

Fuentes del Partido Popular han confirmado a laSexta que Alberto Núñez Feijóo y Carlos Mazón hablarán este lunes para dar a conocer el resultado de las "conversaciones" que han mantenido este domingo y, en el caso particular del valenciano, para transmitir qué ha decidido durante su periodo de reflexión.

En la agenda del líder del PP nacional, está prevista una comparecencia a las 12:00 en la sede central del partido, justo después del encuentro que mantendrá en el comité ejecutivo nacional de la formación.

No obstante, la agenda del president sigue vacía aunque desde Génova se haya transmitido que hablará. Pese a que habitualmente se da a conocer el programa de Mazón sobre las 21:15-21:30 del día anterior, todavía se desconoce cuando hablará Mazón.

Y el desconocimiento es tal desde la estructura nacional que Ana Pastor ha recibido un mensaje de un dirigente 'popular' "no menor ni mucho menos" para saber si la periodista conocía cuándo saldrá el valenciano: "Pregunta si sabemos la hora".

