El emotivo recuerdo de Marc Márquez y su abuelo durante su infancia: "Me hacía él los circuitos"

"La primera curva siempre era ahí, a izquierdas. Por eso siempre se me dan mejor", recuerda el '93' enseñando a Ana Pastor dónde hacía carreras con la bici.

Marc Márquez siempre ha hecho una constante muestra de lo importante para él que es su familia, algo que precisamente se vio en el espontáneo momento que protagonizó durante la entrega de premios de esta temporada en MotoGP donde hizo subir al escenario a sus padres y a su hermano para una hacerse una foto todos juntos.

Ahora bien, el '93' ha confesado a Ana Pastor que tiene una "especial conexión" con sus abuelos paternos: "Son con los que me crie, pero especialmente con mi abuelo. Me hacía él los circuitos, me marcaba él con las piedras".

"Yo jugaba con él y mi hermano era más pequeñito, ahí sí se notaban los años de diferencia. Y decía (su abuelo) 'ahora esta curva y te la pongo, pero no te hagas daño por favor que me van a matar'", rememora.

De hecho, el piloto de Ducati, al llegar a la casa de sus abuelos en Cervera, muestra a Ana Pastor dónde comenzaban siempre los circuitos hechos por su abuelo para que él los recorriera en bici: "La primera curva siempre era ahí, a izquierdas. Por eso siempre se me dan mejor".

