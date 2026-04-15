EEUU planearía una posible operación militar en Cuba y podría lanzarla aunque continúe la guerra en Irán

Los detalles Según un comunicado del Pentágono a 'USA Today', se están planificando distintos "escenarios de contingencia" por si Trump ordena una intervención en la isla.

Estados Unidos estaría preparando discretamente las bases para una posible operación militar en Cuba, según 'USA Today', que cita fuentes familiarizadas con informes del Pentágono. Este organismo planifica "escenarios de contingencia" en caso de que Donald Trump ordene una intervención en la isla. Aunque el presidente no ha anunciado ninguna operación, ha amenazado a Cuba en varias ocasiones, afirmando que "es la siguiente" en su lista. A pesar de los esfuerzos de Washington en Irán, los planes hacia Cuba parecen seguir adelante. Trump ha aplicado políticas agresivas, como aranceles e incautaciones, agravando la crisis energética cubana. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado estas acciones, defendiendo la soberanía de Cuba y declarando que el país está listo para defenderse.

Estados Unidos estaría preparando "discretamente" las bases para una posible operación militar en Cuba, incluso si se sigue prolongando la guerra en Irán, según ha informado en exclusiva el 'USA Today', que cita a fuentes familiarizadas con unos informes recientes del Pentágono.

Según este medio, el Pentágono le ha enviado un comunicado en el que indica que planifica distintos "escenarios de contingencia" por si Donald Trump ordena una intervención en la isla.

De momento, el presidente estadounidense no ha anunciado ninguna operación, aunque ha amenazado a la isla en varias ocasiones, llegando a decir que "es la siguiente" en su lista.

Por otro lado, 'The Independent', que también se ha hecho eco de este asunto, no ha recibido ninguna respuesta por parte del Pentágono.

Según el medio británico, el organismo le ha remitido al Comando Sur de EEUU, responsable de las operaciones militares en América Latina, y un portavoz ha declarado que no sabe "nada" sobre planes relacionados con Cuba.

Pese a las amenazas de Trump a Cuba, una intervención en la isla parecía descartada por los esfuerzos que Washington está empleando en Irán. Sin embargo, según estas informaciones, los planes parecen seguir adelante.

En marzo, el republicano afirmó que sería "un gran honor tomar Cuba", a la que describió como "una nación fracasada". "Tomar Cuba, tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella", esgrimió el presidente.

Hostilidad hacia Cuba

Más allá de sus advertencias, Trump ha aplicado recientemente políticas agresivas hacia ese país, imponiendo elevados aranceles e incautando petroleros con destino a la isla, algo que ha agravado la profunda crisis energética en la que está inmersa.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha denunciado en repetidas ocasiones esta retórica y ha defendido que "Cuba es una nación libre, independiente y soberana".

"Nadie nos dice lo que tenemos que hacer. El gobierno está listo para defender la patria hasta la última gota de sangre", publicó Díaz-Canel en X en enero.

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