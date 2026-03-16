Trump asegura que sería "un gran honor" para él "tomar Cuba" cuando sufre su sexto apagón masivo desde 2024

¿Por qué es importante? El presidente estadounidense ha repetido que su Administración mantiene conversaciones con las autoridades cubanas y ha descrito a la isla cómo "una nación fracasada": "No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su deseo de "tomar Cuba" en medio de las tensiones por el bloqueo energético impuesto por Washington. Trump ha calificado a Cuba como una "nación fracasada" y ha sugerido que el gobierno de La Habana "caerá muy pronto". Mientras tanto, Cuba enfrenta su sexto apagón nacional en año y medio, afectando a más de nueve millones de personas. La crisis energética se debe a la falta de combustible y a las frecuentes averías en las centrales termoeléctricas del país. Las protestas sociales han aumentado debido a los apagones y al deterioro económico, con una contracción del 15% desde 2020. Expertos independientes señalan que se necesitarían entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema energético nacional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que sería "un gran honor" para él "tomar Cuba", en medio de las tensiones entre ambos países por el bloqueo energético contra la isla. "Tomar Cuba, eso sería un gran honor. Tomar Cuba, tomar Cuba de alguna forma, sí. Ya sea liberarla o tomarla. Podría hacer lo que quisiera con ella", ha dicho en una comparecencia de prensa en la Casa Blanca mientras la isla sufre su sexto apagón nacional.

El mandatario ha repetido que su Administración mantiene conversaciones con las autoridades cubanas, según ha informado EFE, y ha descrito a la isla cómo "una nación fracasada. No tienen dinero, no tienen petróleo, no tienen nada". "Tienen buena tierra. Tienen paisajes bonitos. Es una isla hermosa", ha dicho el republicano, quien ha presumido de tener amigos cubanos que se hicieron millonarios en Estados Unidos.

El presidente republicano ha amenazado en las últimas semanas con tomar control de la isla ya de sea de forma "amistosa" u hostil, y ha repetido que el Gobierno de La Habana "caerá muy pronto" porque el país "está en ruinas", afectado por el bloqueo de crudo impuesto por Washington en enero pasado.

La semana pasada, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, confirmó que dialogan con EEUU para "buscar soluciones por la vía del diálogo a las diferencias entre ambos Gobiernos", algo que ya Trump había adelantado, pero que la isla había negado.

Sexto apagón nacional en apenas año y medio

La grave crisis energética de Cuba, evidente desde mediados de 2024, y el bloqueo petrolero de EEUU que comenzó en enero han llevado a la isla a su sexto apagón nacional en apenas año y medio, dejando sin corriente a más de nueve millones de personas. Antes de esta nueva "desconexión total" del Sistema Energético Nacional (SEN) la situación ya era crítica en la isla, con apagones de unas 15 horas diarias en La Habana y periodos continuos sin corriente de hasta dos días en las provincias.

La actividad económica está casi totalmente paralizada y el descontento social va en aumento: en los últimos días se han sucedido las protestas en distintas ciudades del país, al menos una de las cuales acabó de forma violenta y con detenciones. ¿Cuál fue la causa? El Ministerio cubano de Energía y Minas (Minem) ha indicado por el momento en redes sociales que "no se reportan averías en ninguna de las unidades térmicas que estaban en funcionamiento" cuando tuvo lugar la desconexión.

"Se investigan las causas y comienzan a activarse los protocolos para el restablecimiento", agregó, según ha informado EFE. Las tareas de restablecimiento del SEN son un procedimiento lento y laborioso que en las últimas ocasiones ha llevado días. Cuba ha registrado seis apagones nacionales en año y medio, además de otros tantos parciales —el último dejó a dos tercios del país sin suministro eléctrico la semana pasada—.

El primer apagón nacional tuvo lugar el 18 de octubre de 2024 por un fallo en la termoeléctrica Antonio Guiteras (oeste), una de las mayores del país, al que siguió el del 6 de noviembre, tras el paso del huracán Rafael con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson por el occidente del país. El tercero se registró en diciembre de 2024, también tras una avería en la Guiteras y en marzo del año pasado ocurrió el cuarto apagón nacional tras la avería en una subestación.

En septiembre de 2025 se registró el quinto, a raíz, de nuevo, de un problema en Guiteras. En todos los casos costó días reconectar el SEN y más tiempo aún reestablecer el servicio en toda la isla. La situación estructural del SEN es crítica por dos motivos. El primero son las frecuentes averías en las obsoletas centrales termoeléctricas del país —hoy nueve de las 16 unidades de generación de estas infraestructuras están averiadas o en mantenimiento—.

Expertos independientes señalan que la crisis energética responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado cubano desde el triunfo de la revolución en 1959. Mientras, el Gobierno cubano destaca el impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y le acusa de "asfixia energética". Expertos independientes consideran que el saneamiento completo del SEN precisaría entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, unas cifras fuera de las posibilidades de Cuba, que se encuentra sumida en una grave crisis económica desde hace más de cinco años.

El segundo motivo es la falta de combustible para los motores de generación, que emplean diésel y fueloil. Desde hace años el Gobierno cubano tenía problemas para importarlo por sus dificultades para generar suficientes divisas. A esto hay que añadir desde enero el bloqueo petrolero de EEUU, que está presionando a la isla de esta forma para llevarla a realizar reformas, principalmente económicas. El Gobierno cubano asegura que los motores de generación están parados desde hace tres meses.

Los apagones representan un fuerte lastre a la economía nacional, que se ha contraído más de un 15 % desde 2020, según datos oficiales. Gran parte de la industria estatal está paralizada y los servicios esenciales han sufrido últimamente un fuerte deterioro. Los cortes atizan asimismo el descontento social en Cuba y han estado vinculados a las principales protestas que se han registrado en el país en los últimos años, desde el estallido social del 11 de julio de 2021, la mayor manifestación antigubernamental en décadas, a las de este fin de semana en La Habana y Morón.

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