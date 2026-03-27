Trump afirma que "Cuba es la siguiente" de su lista y ensalza los éxitos militares de EEUU en Venezuela e Irán

Los detalles Como venía tiempo advirtiendo, el líder republicano ha destacado que este país podría ser el próximo objetivo de EEUU. En este momento, vive uno de sus peores momentos después de sufrir una falla en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), cuyas causas aún se investigan.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado a Cuba como el próximo objetivo en su lista, tras destacar los éxitos de la intervención militar en Venezuela e Irán. Durante un foro de inversión en Miami, Trump mencionó que Cuba enfrenta uno de sus peores momentos debido a una falla en el Sistema Eléctrico Nacional, que dejó a millones sin electricidad. El secretario de Estado, Marco Rubio, sugirió que podría ser el momento para un cambio político en Cuba, criticando su sistema de gobierno y modelo económico. Rubio atribuyó los problemas a infraestructuras antiguas sin mantenimiento, mientras que Trump expresó su deseo de ser recordado como un "peace-maker".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha declarado este viernes que "Cuba es la siguiente" en su lista. Así lo ha comunicado durante un discurso en un foro de inversión en Miami, donde destacó los éxitos de la intervención militar estadounidense en Venezuela, que se saldó con la captura de su líder, Nicolás Maduro, e Irán.

Como venía tiempo advirtiendo, el líder republicano ha destacado que Cuba podría ser el próximo objetivo de EEUU. En este momento, el país vive uno de sus peores momentos después de sufrir una falla en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), cuyas causas aún se investigan. Esta dejó hace unas semanas a más de nueve millones de personas sin corriente en el sexto apagón nacional en año y medio en Cuba.

De esta manera, el estadounidense ha hablado sobre cuál quiere que sea su legado sosteniendo a que ha "terminado ocho guerras" y "salvado a millones de personas": "Sé que no suena bien, pero me encanta que mi legado sea ser un peace-maker".

Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, estimaba este viernes que "quizá ahora pueda ser el momento" para un cambio político en territorio cubano e insistía en que su actual sistema de gobierno impide el desarrollo económico del país.

"Necesitamos cambiar el sistema que dirige el país, y es necesario cambiar el modelo económico que tiene. Es el único camino a seguir si la gente quiere un futuro mejor. Lo hemos expresado de forma clara y reiterada durante muchos años, y quizás ahora exista una oportunidad para hacerlo", ha dicho Rubio, antes de embarcar en su avión desde las afueras de París tras haber participado en una reunión del G7.

El jefe de la diplomacia estadounidense, que es de padres cubanos emigrados a Estados Unidos, ha atribuido el desabastecimiento y los apagones de Cuba "a las infraestructuras de los años 50 y 60 que no han tenido ningún trabajo de mantenimiento". "Tenemos objetivos, estamos muy contentos de estar cerca de conseguirlos y muy ponto", ha recalcado, sin dar detalles porque, según ha dicho, corresponde al Departamento de Guerra de Estados Unidos.

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