"Escuchó cazas": Núria Garrido retransmite en directo para El Objetivo los ataques de Irán y Hizbulá contra Israel

A última hora de este miércoles, las alarmas que avisan de un inminente ataque aéreo han empezado a sonar en Jerusalén. Las bombas enviadas por la fuerza conjunta de Irán y Hizbulá han llegado a Israel y sus ciudadanos han tenido que abandonar de inmediato sus hogares para refugiarse en bunkers.

El Objetivo, dentro de su programa especial: 'La factura del caos' ha vivido en directo el aviso de la noche de este miércoles. En plena conexión en directo desde Jerusalén, las alarmas antiaéreas han empezado a sonar y los ciudadanos israelíes han corrido a refugiarse.

Es la segunda vez que se escucha este sonido en Jerusalén. En esta ocasión, el Ejército ha anunciado la llegada de más misiles balísticos de origen iraní, aunque no se ha confirmado si entre las armas que pueden caer hay misiles de Hizbulá. Eso sí, no se esperan grandes impactos debido al trabajo del escudo aéreo que posee Israel. La llamada cúpula de hierro.

En este contexto, los soldados de Netanyahu no frenan en su imposición de la censura. Israel no quiere que se graben los ataques y, mucho menos, cómo funcionan los sistemas de defensa que interceptan los drones y misiles. El Ejército no quiere que se graben las intercepciones para así tener control sobre el relato de la guerra.

Incluso para desplazarse, sobre todo la prensa, a zonas que están siendo objetivos de ofensivas, las autoridades están pidiendo más permisos de los habituales. Se complica así saber cuántos misiles llegan a Israel en realidad y cuántos se interceptan.

