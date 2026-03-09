Cuerpo avisa de los efectos de la guerra en la economía y señala que el Gobierno está listo para actuar: "Ya lo estamos notando"

¿Qué ha dicho? Cuerpo destaca que el encarecimiento de los combustibles podría repercutir en una "subida de costes" para otros productos que se traslade de manera "significativa" a la tasa de inflación del mes de marzo.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha afirmado que la guerra en Irán ya impacta en la economía española, principalmente por el aumento del precio de los combustibles. Desde el inicio del conflicto, el precio del crudo ha subido más del 40% y el gas un 90%, encareciendo la gasolina y el gasóleo en España. El Gobierno está preparado para implementar medidas de protección para ciudadanos y empresas, adaptando las estrategias utilizadas durante la guerra en Ucrania. Cuerpo ha subrayado la importancia de coordinar acciones a nivel europeo y ha instado a avanzar en interconexiones energéticas. Además, ha reiterado la necesidad de detener la guerra y buscar soluciones diplomáticas.

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha indicado que la guerra en Irán ya está teniendo un impacto en el bolsillo de los españoles, en particular por la subida del precio de los combustibles, y que el Gobierno está listo para tomar medidas frente a este golpe en función de cómo evolucione el conflicto bélico.

La escalada bélica en Oriente Medio ha generado una "elevada incertidumbre y volatilidad a nivel internacional" y "está suponiendo ya efectos tangibles" sobre la economía española, ha indicado en declaraciones a la prensa a su llegada a una reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo).

El titular de Economía ha recordado que desde el inicio del conflicto, hace nueve días, el precio del crudo se ha incrementando más de un 40% y el del gas aproximadamente un 90% en los mercados, mientras que en España el litro e la gasolina se ha encarecido 0,15 euros y el de gasóleo, 0,28 euros.

"Es decir, ya estamos notando un inicio del efecto de esta guerra en nuestros bolsillos, en la economía española, más allá de los mercados de materias primas energéticas. A partir de aquí, como ha señalado el presidente del Gobierno, lo que va a hacer el Gobierno es proteger a los ciudadanos, a las empresas y a los trabajadores, como ya hicimos en el caso de la guerra de Ucrania", ha asegurado.

Además, ha explicado que el Ejecutivo tiene "claras" cuáles son las medidas que pueden implementarse e irá "poniéndolas sobre la mesa en función de cómo se vaya desarrollando la situación", tras incidir en que el efecto de la guerra sobre los precios dependerá, en particular, de la duración del conflicto.

Cuerpo ha subrayado que el encarecimiento de los combustibles tiene efectos "especialmente importantes" para los sectores del transporte, agricultura y pesca, pero también podría repercutir en una "subida de costes" para otros productos que se traslade de manera "significativa" a la tasa de inflación del mes de marzo.

En este contexto, ha destacado que el Gobierno está monitorizando la situación para decidir, en función de sus efectos, "cuándo y en qué medida" tiene que actuar y con qué instrumentos concretos de apoyo.

El ministro ha recordado que el Ejecutivo cuenta con un paquete de medidas que ya se aplicaron en el caso de la guerra contra Ucrania, que desató una crisis energética que disparó la inflación en la eurozona, y por tanto "es cuestión de adaptarlo de la mejor manera posible a esta evolución de las circunstancias".

En este sentido, el ministro español ha indicado que la Unión Europea debería tener en cuenta a la hora de actuar las "lecciones aprendidas" de su respuesta a la crisis en Ucrania, en particular la necesidad de coordinar las medidas de apoyo que adopte cada país.

Cuerpo ha hecho especial hincapié en la oportunidad de "aprovechar" la situación para avanzar "más y más rápidamente" en las interconexiones energéticas entre los países miembros y ha mencionado las políticas comunitarias de Competencia y ayudas de Estado como posibles vías para apoyar a la economía del bloque.

Cuerpo ha insistido en la llamada del Gobierno a "parar esta guerra y reconducir las discusiones hacia canales diplomáticos" y ha recordado que España "no participará en esta guerra unilateral, que está fuera del ámbito del derecho internacional".

