La tajante respuesta de Escolar a Abascal: "Nada puede hacer más daño a los españolitos de a pie que gastar un 5% en defensa"

Ignacio Escolar ha estado en El Objetivo para hablar de los ataques de Estados Unidos y de Israel sobre Irán. En su intervención, ha hecho mención a cómo puede afectar políticamente a España y ha respondido a las palabras de Santiago Abascal, líder de Vox.

"Esto que dice de defender a los españolitos de a pie... No hay ningún boicot comercial que pueda salir tan caro a los españoles como gastar el 5% del PIB en defensa. Nada les puede hacer más daño", ha afirmado.

Y ha avisado de qué pasaría en caso de hacerlo: "Esto no puede hacerse sin recortes en servicios públicos básicos, que también afectarán al españolito de a pie".

Escolar ha puesto en el foco también a Feijóo, cuestionándose "cuál es su posición", pero sobre todo al líder de Vox: "Me parece cualquier cosa menos patriota".

"Defiendes a un matón que amenaza a Europa y dices que defiendes la libertad con alguien que la viola de forma constante", ha expuesto.

