¿Cómo es un día normal de Marc Márquez? "Siempre empieza con un entrenamiento de cardio"

El nueve veces campeón del mundo ha reconocido a Ana Pastor que es una persona muy metódica fuera de la competición, especialmente con los horarios.

Un día de Marc Márquez en el Mundial de MotoGP es un frenesí. Entre la competición, reuniones técnicas, charlas con los periodistas y demás pormenores, el piloto catalán casi siempre está ocupado.

Ahora bien, fuera de las carreras es otro mundo, como ha explicado a Ana Pastor en El Objetivo: "Mi vida es que me despierto solo a las ocho, pero es que a las diez ya estoy durmiendo. Cuando no compito, a mi novia ya le he puesto el horario. Si no estamos a las diez en la cama, vemos un poquito de series".

Para el nueve veces campeón del mundo, el día "siempre empieza con un entrenamiento de cardio": "Es el que hago después de desayunar, y no hacemos el mismo entreno cada día. Y por la tarde me gusta ir al gimnasio a las cuatro".

Un horario fijo intencionado, ya que el piloto de Ducati reconoce ser muy "metódico" con los tiempos: "En mi casa vivimos con mi hermano, a veces está mi mano derecha... y saben que a las dos se come y a las nueve se cena. Pase lo que pase. Sin decirnos nada, a las nueve estamos todos en la cena".

