La breve estancia de Marc Márquez viviendo en Andorra: "Dos meses duré"

El piloto de Ducati vivió brevemente en el país andorrano, pero al poco tiempo abandonó la idea de convertir su casa allí en su residencia principal.

Ser piloto de MotoGP implica estar viajando por el mundo muchas semanas al año y queda poco margen para estar en casa. En el caso de Marc Márquez, ese tiempo libre lo divide entre Madrid y Cervera, pero hace unos años tuvo una breve experiencia en Andorra.

Una corta estancia que ha explicado a Ana Pastor cuando la periodista le ha preguntado sobre los impuestos: "Los he pagado toda mi trayectoria deportiva en España y tengo casa en Andorra. No te voy a mentir, probé (irse a Andorra)".

"Probé porque desde los 15 años yo he estado yendo a Andorra. Cervera (su pueblo) queda a una hora de la frontera y hemos ido allí a comprar con mis padres, a pasar el fin de semana, teníamos carreras allí... Cuando entré en el Mundial, a la que tuve coche me subía, me quedaba a dormir, entrenaba en las pistas...", añade.

Finalmente, el piloto de Ducati decidió comprarse un domicilio allí: "Cuando tenía 22 años, me compré una casa allí como segunda residencia para ir, tener mis esquís y mis cosas. Y dije de probar un invierno a quedarme más porque ya es cuando empezaban a subir muchos (pilotos) y a nivel de impuestos se paga mucho menos".

"Dos meses duré seguidos y dije 'yo España y casa'", confiesa el actual campeón del mundo de MotoGP. Ahora bien, no lo hace para ser un ejemplo: "No lo hago para transmitir ningún mensaje. Hago cosas en la moto para transmitir mensajes, este lo hago como lo siento. También te digo, soy consciente de donde van los impuestos y donde no".

