La Supercopa de España en Arabia Saudí fue una propuesta que Kosmos "trajo" a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Es lo que asegura Luis Rubiales en su entrevista exclusiva con Ana Pastor en 'El Objetivo', donde detalla cómo fue ese proceso en el que se prefirió esta oferta a la de Qatar.

"La de Qatar no era ni una oferta, era una propuesta. Era una especie de intención", asegura Rubiales, que además cuenta que no se ha llevado "ninguna mordida de Piqué": "Ni Piqué me lo ha ofrecido ni yo me he llevado nada. Tengo muchas ganas de llegar y hablar con la jueza".

En su respuesta, Rubiales señala a 'El Confidencial' y a la información que apuntaba a que la oferta de Arabia Saudí era inferior a la que daba Qatar, algo que el expresidente de la Federación asegura que es "falso". "Él (el periodista) sabía que era falso y estaba mintiendo", lamenta, información por la que cree que fue posteriormente imputado.

Al escuchar esto, Ana Pastor hace una precisión a Rubiales. "Pero hombre, vamos a ver, ¿de verdad cree que le han imputado porque la justicia lee la prensa?", se pregunta la periodista.