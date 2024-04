La entrevista exclusiva de Ana Pastor a Luis Rubiales que podrá verse este miércoles a las 22:30 en laSexta tiene varios momentos de notable tensión entre ambos protagonistas. El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol defiende que aclarará las cuestiones pertinentes a las autoridades, insistiendo en que no se ha llevado "mordidas".

"No lo pensamos nosotros", replica Ana Pastor, que recuerda que hay "indicios de corrupción" para la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la jueza de los Juzgados de Majadahonda. "Señora Pastor, si cada vez que quiera contestar me interrumpe... Va a ser imposible", responde Rubiales, que asegura no estar "en la cabeza de la Guardia Civil".

Durante la entrevista, Rubiales defiende que el dinero que tenía en sus cuentas bancarias es fruto de su "trabajo" y de sus "ahorros". "Nunca he pegado una mordida, jamás", defiende ante Ana Pastor.