La previsión de José María Olmo tras la entrada en prisión de Cerdán: "Creo que estamos al principio de una investigación que nos puede llevar años"

No cree que sea el "máximo responsable"

José María Olmo, jefe de Investigación de 'El Confidencial', ha expresado en El Objetivo que tiene "la sensación de que estamos al principio de una investigación que va a ser mucho más larga, que probablemente nos puede llevar años y que solo conocemos una muy pequeña parte de cómo funcionaba esta trama", tras el ingreso en prisión de Santos Cerdán este lunes.

"A mí me resulta imposible creer que Santos Cerdán era el máximo responsable. Sí que es verdad que por el histórico el pone en marcha un mecanismo de corrupción en Navarra, y que cuando el PSOE consigue llegar a La Moncloa tras la moción de censura a Rajoy, ese mecanismo se traslada al conjunto del Estado, a la Administración Central. No es habitual este tipo de casos en un Ministerio porque es necesario que participe muchísima gente, y aunque Cerdán tenía mucha relación con el partido, no tenía la capacidad de influir directamente en el Ministerio de Transportes. Para eso hacía falta otra gente", ha subrayado el periodista.

Así, José María Olmo ha destacado que "al final, todas las líneas convergen en un único punto", por lo que no cree "que esto sea el final, sino más bien el comienzo. "Y vamos a ver qué posición adoptan todos los investigados hasta ahora, porque es el primero que entra en prisión, pero a lo mejor no es el único", ha apuntado.