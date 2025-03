'Yolanda Díaz' deja plantado a Dani Mateó en 'Cifras y Guerras': "Me ha dejado más tirado que a Podemos"

Cristina Gallego se convierte en Yolanda Díaz para participar en 'Cifras y Guerra', un concurso, conducido por Dani Mateo, para que la 'ministra' de Trabajo responda varias preguntas sobre su posición entorno al aumento del gasto en Defensa. La primera pregunta que plantea Mateo a 'Díaz' es cuántos millones estaría dispuesta a aumentar el presupuesto de Defensa.

La 'vicepresidenta' segunda del Gobierno comienza a hacer sus cálculos pero, finalmente, responde a Mateo: "Me encantaría darle una respuesta a la ciudadanía pero me he perdido". "Se habría perdido hasta mi abuela, que no era matemática pero no sabe cómo se le daban de bien los sudokus", responde Dani. "Se la tengo que dar por errónea porque no me ha dado la respuesta sino la chapa", le avisa el presentador.

Dani le plantea la siguiente pregunta a 'Díaz': "¿Qué le parece que Sánchez ya haya dado por hecho en Europa que España va a aumentar el gasto en Defensa?". Mateo le da varias letras con las que debe jugar para responder. "No lo veo, qué difícil...", responde ella. "Si lo es... concéntrese un poquito y haga como en el Congreso e ignore la extrema derecha", le aconseja el presentador. "La política no va de un puñado de letras y siglas", responde 'Díaz'.

De nuevo, la 'ministra' falla pero Dani le propone redimirse en la ronda relámpago. "Tiene un minuto para responder todas las preguntas y si se atasca puede saltar de pregunta", le explica el presentador. "¿Votará usted que sí en el Congreso al aumento de presupuesto en defensa?", pregunta Mateo. "Paso". "Si votase que sí, ¿estaría usted traicionando los ideales de la izquierda?", plantea Dani. "Paso", responde de nuevo ella.

Mateo cambia de tema y le pregunta su opinión sobre María Jesús Montero. "Paso, pero no de ella sino de la pregunta", responde 'Díaz'. Por último, Mateo le pregunta su opinión sobre Iñigo Errejón, y 'Yolanda' vuelve a evitar la pregunta alegando que tiene que irse. "Nada, me ha dejado más tirado que a Podemos", concluye Dani.