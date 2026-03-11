Guerra en Irán
Wyoming, del vídeo de Macron visitando un portaviones: "Ahora lo que más vende es fotografiarse besando a una bomba"
El Gran Wyoming analiza "cómo ha cambiado la propaganda" tras ver a Macron sacando músculo militar: "Antes lo normal era que un político se fotografiase besando a un niño, pero ahora lo que vende es fotografiarse besando una bomba atómica".
Algunos países siguen esforzándose por exhibir músculo militar ante la guerra en Irán. "El caso más obvio es el de Francia", destaca Sandra Sabatés, que explica en el plató de El Intermedio que "el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha protagonizado este vídeo en el que visita un portaviones que, junto con otros buques europeos, se dirige a Chipre para garantizar su seguridad".
Sin embargo, "parece que los objetivos militares franceses no acaban ahí", destaca la presentadora de El Intermedio, que explica que Macron "ha anunciado que su propuesta de desbloquear el Estrecho de Ormuz sigue vigente, pero que no será inmediata y que lo hará cuando sea posible".
Después de conocer esta información, El Gran Wyoming no da crédito y analiza con su particular tono irónico la situación: "En fin, cómo ha cambiado la propaganda". "Antes lo normal era ver fotografiándose un político besando a un niño, pero ahora lo que más vende es fotografiarse besando una bomba atómica", afirma el presentador, que destaca que "le diría a Macron que la política tiene que estar regida por la cabeza".
No obstante, El Gran Wyoming prefiere no decir nada al presidente francés: "A ver si va a pensar que estoy hablando de cabezas nucleares".
