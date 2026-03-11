Guillermo Fesser explica cómo está afectando la subida de la gasolina en Estados Unidos: "La gente ya estaba asfixiada"

Desde Nueva York, Guillermo Fesser analiza la situación de los precios en Estados Unidos ante la subida de los combustibles por la guerra en Irán. En este vídeo, explica la preocupación en un país que "no tiene piernas y se mueve en coche".

El Intermedio conecta con Guillermo Fesser, que desde Nueva York analiza las consecuencias en Estados Unidos de la guerra en Irán. El corresponsal explica que Trump ha dicho que la subida del petróleo "supone un sacrificio mínimo" para los estadounidenses y para el resto del mundo "a cambio de la paz total en el planeta" y que "quien piense lo contrario está loco".

En un país que, según Fesser, "no tiene piernas porque se mueve en coche", señala que ha aumentado un 14% el precio de los combustibles. Un incremento de los precios "cuando ya la gente estaba asfixiada por el precio de los alimentos y de todo lo que tienes que pagar a lo largo del mes".

Los economistas, por su parte, "empiezan a hablar otra vez de la inflación", mientras el turismo, con el Mundial a pocos meses de empezar, ve cómo están subiendo las tarifas de los aviones "astronómicamente".

El problema, señala Fesser, es que a pesar de las energías limpias, el mundo "sigue dependiendo de los combustibles fósiles", además de que el estrecho de Ormuz está cerradoy "20 millones de barriles que salían todos los días ya no salen". El corresponsal señala que el barril de petróleo ha subido hasta 119 dólares y, si no se abre el estrecho de Ormuz, "se calcula que estará en 150 al terminar este mes".

Mientras Trump insiste en sus redes sociales en que la guerra está prácticamente ganada, en Estados Unidos la gasolina ha subido 50 céntimos: "Menos mal este solecito y que termina el invierno, porque el precio de las calefacciones si no hubiera sido imposible", apunta Fesser.

