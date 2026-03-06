Ahora

Guerra en Oriente Medio

Macron asegura que Francia "no se involucrará en esta guerra" contra Irán aunque insiste en que protegerá a los franceses y sus aliados

¿Qué ha dicho? "Entiendo perfectamente y comprendo su preocupación, pero quería ser muy claro: Francia no forma parte de esta guerra. No estamos en combate y no vamos a involucrarnos en ella", ha dicho Macron en respuesta a un joven que le preguntaba en redes sociales.

El presidente francés, Emmanuel Macron, pasa revista a las tropas durante su visita a la base naval de submarinos nucleares de Ile Longue en Crozon, Francia, el 2 de marzo de 2026.El presidente francés, Emmanuel Macron, pasa revista a las tropas durante su visita a la base naval de submarinos nucleares de Ile Longue en Crozon, Francia, el 2 de marzo de 2026.Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Francia "no se involucrará en esta guerra" contra Irán en Oriente Medio, ha asegurado el presidente francés, Emmanuel Macron, en una sesión de preguntas y respuestas con internautas en Instagram.

En ese intercambio, el jefe de Estado francés ha tratado de tranquilizar a sus interlocutores ante la preocupación suscitada por la escalada militar provocada por la ofensiva de Estados Unidos e Israel en Irán y que se ha extendido a la región.

"Entiendo perfectamente y comprendo su preocupación, pero quería ser muy claro: Francia no forma parte de esta guerra. No estamos en combate y no vamos a involucrarnos en ella", ha dicho Macron en respuesta a un joven internauta la noche del jueves. Así, ha recalcado que "Francia no está librando una guerra en esta región", pero "protege a los franceses, a sus aliados, y apoya al Líbano".

Precisamente, Macron anunció anoche un plan para acabar con las actividades militares de Hizbulá, al tiempo que prometió el envío de ayuda militar al Ejército libanés. En este contexto bélico, París ha enviado refuerzos militares a Oriente Próximo y Medio, incluyendo el portaaviones de propulsión nuclear Charles de Gaulle para proteger a los ciudadanos franceses y apoyar a los aliados que se enfrentan a las represalias iraníes, especialmente para ayudar a interceptar drones y misiles, además de para facilitar el tráfico marítimo.

"De forma completamente pacífica, nos estamos movilizando para intentar asegurar el tráfico marítimo", explicó el jefe del Estado para recalcar que esa presencia militar forma parte de una estrategia defensiva y de estabilización.

Macron había anunciado el martes que estaba trabajando en el establecimiento de una coalición internacional para garantizar la seguridad de las rutas marítimas esenciales para la economía global en la región. "Intentaremos ser lo más razonables y pacíficos posible porque ese es el papel de Francia", añadió Macron al enfatizar el compromiso de su país de priorizar la desescalada.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora de los ataques de EEUU e Israel a Irán, en directo | Irán advierte de una guerra prolongada y dice que empleará nuevas armas estratégicas
  2. Trump vuelve a la carga contra España a la que define como "perdedora" e Israel se suma hablando de "un juego raro e incomprensible"
  3. Vox expulsa a Ortega Smith definitivamente del partido y abre expediente disciplinario a Antelo
  4. Vox ni apoyará ni se abstendrá en la segunda votación de investidura de María Guardiola en Extremadura
  5. Gisèle Pelicot defiende que el suyo "es el juicio de todas las mujeres" y dice que necesita creer que los años con su marido "no fueron una mentira"
  6. La UCO acredita que solo uno de los 36 viajes al extranjero de Begoña Gómez en los últimos cinco años se enmarca en la investigación contra ella