'Ayuso' sugiere unir el 4 de julio con el desfile del Orgullo: "Formamos a los gais como marines, que desfilen y todos contentos"

Cristina Gallego se convierte en la presidenta de la Comunidad de Madrid para mostrar cómo está desarrollándose su visita oficial en Nueva York. La presidenta se ha encontrado con el alcalde de Sevilla y debe decidir qué más actividades hacer.

Isabel Díaz Ayuso sigue en Estados Unidos de viaje institucional. Para saber qué está haciendo la presidenta de la Comunidad de Madrid, El Intermedio conecta, directamente, con Nueva York. El programa sorprende a 'Ayuso' con un vestido de la bandera de EEUU.

"Para el 4 de julio madrileño habrá fuegos artificiales, barbacoas en todas las terracitas y un desfile de marines madrileños por la Gran Vía", afirma la 'presidenta'. Su asesor, Dani Mateo, le informa que tiene "dos malas noticias" para ella: "En Madrid no tenemos marines y en esa fecha hay un desfile en la Gran Vía, el Orgullo Gay". 'Ayuso' lo soluciona señalando que van a formar "a los gais como marines para que desfilen el 4 de julio y todos contentos".

El 'asesor' le informa de su agenda: "En una hora hemos quedado con un grupo de inversores de Wall Street, después tenemos un encuentro con asesores del Ayuntamiento de Nueva York y por la noche una cata de comida tradicional".

"Esos no son los planes que a mí me gustan", se queja 'Ayuso', "¿No hay ningún alcalde español más por aquí? El de Vigo, por ejemplo, con lo que le gustan las luces seguro que está en Times Square". "No, Abel Caballero no está", informa el 'asesor'.

'Ayuso', ante la falta de alcaldes, sugiere ir a algún espectáculo. "Raro será que Nacho Cano no tenga un musical de Mecano en Broadway", afirma, "'Today I can't wake up', soy casi bilingüe". "Nacho Cano no tiene aquí ningún musical", señala Dani, "no hay marcha en Nueva York, pero podemos ir a un bar de jazz".

"¿Un bar de jazz? Ahí no saben tirar las cañas", afirma la 'presidenta', "ayer pedí unos boquerones en vinagre y me pusieron unos cacahuetes como si fuese un mono del zoo de Madrid". 'Ayuso', entonces, sugiere ir a un partido de la NBA.

"Con ese vestido igual le dejan cantar el himno", señala su 'asesor'. La 'presidenta' quiere ir a un en el que juegue alguno de los hermanos Gasol. "Ya llevan unos años retirados", le cuenta Dani. "Panda de vagos catalanes tenían que ser", se queja 'Ayuso'.

Dani, entonces, le dice que pueden ir a la Estatua de la Libertad. "Me parece una grandísima idea", responde 'Ayuso', "unas cañitas allí, porfa". "Si es de la libertad, seguro que también ponen tapa", añade.

