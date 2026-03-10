Wyoming advierte a Macron: "Ahora mismo, cruzar el estrecho de Ormuz es tan complicado como encontrar un parisino simpático"

Macron ha anunciado una misión internacional para proteger a los barcos que deben atravesar el estrecho de Ormuz y Wyoming le desea "buena suerte"... aunque lo ve muy complicado.

La guerra en Irán sigue escalando y extendiéndose a más países. Ayer, el ministro de Defensa de Turquía informaba de que las defensas aéreas de la OTAN habían logrado derribar un misil balístico lanzado desde Irán, que entró en su espacio aéreo. "Se trata del segundo proyectil derribado por las defensas de la Alianza Atlántica en el país otomano", informa Sandra Sabatés en El Intermedio.

Sin embargo, el protagonista de las últimas horas está siendo el presidente francés Emmanuel Macron, que en su viaje a Chipre ha anunciado una misión internacional para proteger a los barcos que deben atravesar el estrecho de Ormuz, donde ahora mismo hay decenas de petroleros parados, ante la imposibilidad de garantizar su seguridad.

El Gran Wyoming no puede más que desearle "buena suerte", aunque lanza una advertencia: "Ahora mismo, cruzar el estrecho de Ormuz es tan complicado como encontrar un parisino simpático". "Fíjese si es complicado que Trump solo se ha atrevido a decir a los petroleros que deberían tener agallas para cruzar el Estrecho", añade para después lanzar una propuesta al mandatario estadounidense.

"Creo que debería predicar con el ejemplo y ponerse en la proa del barco. Allí con Netanyahu, los dos como Leonardo DiCaprio en Titanic con su prima", sugiere el presentador del programa de laSexta.

