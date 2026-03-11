Wyoming, sobre los asesinados en la guerra de Irán: "A este ritmo, Oriente Medio se llamará así porque solo quedará la mitad en pie"

"¿En qué momento hemos normalizado que los líderes mundiales se amenacen de muerte en redes sociales?", pregunta El Gran Wyoming tras el cruce de amenazas entre EEUU, Israel e Irán.

La guerra en Irán ha dejado. al menos, 1270 civiles asesinados. En las últimas horas se han continuado bombardeado núcleos estratégicos de la república islámica y núcleos de población como un complejo residencial de Teherán en el que han muerto 40 personas.

Israel también continúa bombardeando Líbano "con el supuesto objetivo de acabar con la milicia de Hezbolá, donde los ataques han dejado ya 500 muertos y más de 700.000 desplazados", explica Sandra Sabatés en el plató de El Intermedio, donde El Gran Wyoming resume tajante: "Todo mal y va a peor". "A este ritmo, Oriente Medio se llamará así porque solo quedará la mitad en pie", lamenta el presentador del programa.

Por su parte, Irán ha respondido centrando sus ataques en los enclaves que albergan bases norteamericanos y ha elevado su tono frente a EEUU. El secretario del Consejo de Supremo de Seguridad Nacional de la república islámica ha publicado un tuit en el que contestaba a Donald Trump y le advertía de que tuviera "cuidado de no ser eliminado".

El Gran Wyoming no da crédito de la situación y se pregunta en el plató: "¿En qué momento hemos normalizado que los líderes mundiales se amenacen de muerte en redes sociales?". "Pedro Sánchez ha prohibido las redes sociales a los menores de 16 años cuando a los que habría que prohibirlo es a los líderes mundiales mayores de 60", explica y termina lamentando que "hay más testosterona en la política internacional que en el fondo sur del Bernabéu".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.